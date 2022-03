Jak rośnie e-commerce?

Wzrost wartościowy rynku e-commerce (GMV) w Polsce w 2022 roku wyniesie około 20 proc. - poinformował podczas telekonferencji dyrektor finansowy InPostu Adam Aleksandrowicz. Dodał, że w ujęciu ilościowym zwyżka może sięgnąć od poniżej 10 do 12 proc.

Autor: PAP Biznes

Data: 31-03-2022, 10:53

InPost szacuje, jaki będzie wzrost rynku e-commerce; fot. AW

"Z dzisiejszej perspektywy szacujemy poziom inflacji i stóp procentowych i nasze oczekiwanie jeśli chodzi o wzrost wartościowy, czyli GMV, to nasza ocena jest taka, że to jest wysokie naście do nawet 20-25 proc. To jest nasze przewidywanie dotyczące wzrostu tego rynku, bardzo mocno napędzane inflacją, która z pewnością będzie dwucyfrowa w uśrednieniu rocznym, nawet przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna będzie rozciągnięta na cały rok" - powiedział Aleksandrowicz.



"Ta korekta inflacyjna wzrostu wartościowego i korekta średniej wartości koszyka zakupowego doprowadza nas do wzrostu ilościowego ujętego w ilościach transakcji i wolumenu paczkowego na poziom wysokich pojedynczych procentów, względnie niskich naście, czyli przedział poniżej 10 proc. do 12 proc." - dodał.



