Jak są otwarte sklepy od 1 lutego?

Od 1 lutego br. zmieniają się przepisy związane z handlem w niedziele. Nie wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. Jak od 1 lutego są czynne sieci handlowe? Co się zmieni?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 25-01-2022, 16:12

Jak są czynne sklepy od 1 lutego?, fot. shutterstock

Od 1 lutego br. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej. Jak od 1 lutego są czynne sieci handlowe?

Auchan

Auchan podąża za zmieniającymi się potrzebami współczesnych konsumentów wprowadzając nowe ścieżki zakupowe i usługi w tym usługi pocztowe i kurierskie. Zmiany dotyczące otwarć sklepów oraz wprowadzonych przez Auchan usług są zgodnie z wchodzącą w życie 1 lutego 2022 r. zmianą Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 6 lutego 2022 r. wszystkie sklepy Auchan w Polsce będą otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe (30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 oraz 18 grudnia).

Usługi pocztowe i kurierskie świadczone przez Auchan we współpracy z obecnymi partnerami firmą Pointpack oraz Smart Points będą realizowane bez zmian z wyjątkiem niedziel objętych zakazem handlu. W niedziele niehandlowe, od 6 lutego br. funkcjonować będzie sklep internetowy Auchan - usługa, w ramach której produkty zamówione na stronie zakupy.auchan.pl/ dostarczane są bezpośrednio do domów klientów.

Biedronka

- Sieć Biedronka co do zasady bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa - informuje Biedronka. Dlatego sklepy sieci będą zamkniete w niehandlowe niedziele.

Carrefour

Carrefour Polska niezmiennie działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Dotyczy to także obowiązków i ograniczeń wynikających z nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Działalność wszystkich sklepów własnych sieci będzie dostosowana do wymogów nałożonych przez Ustawodawcę.

Kaufland

- Firma Kaufland od początku swojej działalności w pełni respektuje i dostosowuje się do aktualnych przepisów prawa. W związku z nowelizacją ustawy od 1 lutego 2022 roku nasze placówki będą nieczynne w niedziele niehandlowe. Klienci będą mogli robić zakupy w sklepach Kaufland od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00, a także w niedziele handlowe w godzinach 9:00-20:00 - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Lidl

- W trosce o potrzeby naszych klientów podjęliśmy decyzję, aby sklepy Lidl Polska funkcjonowały również jako placówki pocztowe. Nowa usługa pełniona jest przez firmę DHL. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności klienci mogą odebrać lub nadać paczkę w godzinach funkcjonowania sklepu przez cały tydzień. Klienci doceniają naszą nową usługę – teraz w sklepach Lidl Polska mogą dokonać codziennych zakupów dla całej rodziny, ale także w trakcie ich trwania nadać lub odebrać przesyłkę. Lidl Polska operuje na polskim rynku od wielu lat i zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego od 1 lutego 2022 r. nasze sklepy są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Netto

Od 1 lutego sklepy Netto są otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe. - Nie planujemy wydłużania godzin pracy naszych sklepów. Klientów przyciągamy naszą bogatą, atrakcyjną ofertą produktów w dyskontowych cenach i przygotowywanymi co tydzień ofertami specjalnymi, obejmującymi zarówno produkty spożywcze, jak i te z cyklicznie zmieniającej się oferty non-food - informuje sieć handlowa.

Stokrotka

Od 1 lutego 2022 roku sklepy własne Stokrotki nie będą otwarte w niedziele niehandlowe. Nie wpłynie to na godziny ich działalności w pozostałe dni tygodnia. Uruchomiona w zeszłym roku, dzięki współpracy z firmą DHL, usługa nadawania i odbierania paczek będzie dalej dostępna w wybranych sklepach. Konsekwentnie rozwijamy także nasz sklep online. Dzisiaj przez Internet zakupy w Stokrotce, wraz z dostawą lub odbiorem osobistym, można zrobić już w 24 miastach w Polsce – informuje Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Żabka

- Od początku lutego małe sklepy nadal będą działać w dni objęte ograniczeniami handlu, w tym w niedziele, podejmując indywidualnie decyzje z jakiego wyłączenia skorzystają. Większość franczyzobiorców Żabki korzysta z zapisu przewidzianego dla przedsiębiorców prowadzących handel osobiście i na własny rachunek. Jeżeli dana placówka będzie spełniała warunki umożliwiające zastosowanie innych wyłączeń, to również z nich skorzysta - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Żabka Polska.