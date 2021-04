Jak są otwarte w święta Biedronka, Lidl, Stokrotka i Netto?

Biedronka

W trosce o potrzeby klientów Biedronka prowadzi w okresie przedświątecznym kolejną odsłonę popularnej Akcji 24. Polega ona na wydłużeniu godzin otwarcia jak największej liczby placówek, dzięki czemu ruch klientów rozkładany jest na dłuższy czas, zmniejszając tym samym kolejki w sklepach.

2 tys. sklepów czynnych jest w piątek 2 kwietnia do godz. 2, a ponad 300 otwartych jest całą dobę. Ponad 300 sklepów sieci będzie działać do godz. 23 lub 23.30, a około 100 przyjmie klientów do północy.

– Wielkanoc w polskiej tradycji to najważniejsze święta. W tym roku jest to czas szczególny z uwagi na kolejną falę pandemii. Nie oznacza to jednak, że Polacy zrezygnują z przygotowania swoich ulubionych dań. Aby mogli je spokojnie skomponować, nasze sklepy będą działały dłużej niż zwykle, dzięki czemu zakupy będą wygodniejsze – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

W Wielką Sobotę zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 13.30.

Lidl

2 kwietnia większość sklepów Lidla jest czynna najczęściej od 6:00 do 22:00 lub od 6:00 do 23:00. Dodatkowo sieć zdecydowała się uruchomić ponad 200 sklepów w systemie 24-godzinnym. Oznacza to, że w przypadku tych placówek klienci mają możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze w ciągu doby. Wystarczy, że w godzinach nocnych zadzwonią do drzwi dzwonkiem znajdującym się przy wejściu, a pracownicy umożliwią klientom wejście do sklepu i dokonanie zakupów. Całodobowy system pracy wybranych sklepów funkcjonuje od 26 marca. 3 kwietnia sieć będzie miała otwarte sklepy do godziny 13.00.

Stokrotka

W związku z wprowadzonymi przez rząd nowymi zasadami epidemiologicznymi Stokrotka zdecydowała o wydłużeniu godzin pracy w części swoich sklepów. Od 31 marca do 2 kwietnia ponad dwieście sklepów należących do sieci pracuje dłużej, bo do godziny 24.00.

- W trosce o wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów, chcąc zapewnić im jak najlepsze warunki do zrobienia zakupów zdecydowaliśmy o dłuższych godzinach otwarcia w znaczącej części naszych placówek. Na naszą decyzję miał wpływ także fakt, że spodziewamy się zwiększonego ruchu związanego ze zbliżającymi się świętami – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotka Sp. z o.o., dyrektor sprzedaży i marketingu.

Szczegółową listę sklepów Stokrotka, które w okresie przedświątecznym pracują do godziny 24.00 można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.stokrotka.pl.

Wszystkie sklepy Stokrotki funkcjonują w zaostrzonym reżimie sanitarnym, regularnie dezynfekuje się klamki, uchwyty koszyków i wózków oraz blaty robocze, a przed wejściem znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji. W coraz większej liczbie placówek instalowane są także kasy samoobsługowe. W przedświąteczną sobotę (03.04) sklepy Stokrotki będą czynne do godz. 13.00.

Netto

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Święta Wielkanocne sieć Netto wprowadziła nowe godziny pracy swoich sklepów. Między 29 marca a 2 kwietnia większość placówek Netto jest otwartych od godziny 6 rano do północy.

Kierownictwo sieci podjęło decyzję o wydłużeniu czasu pracy większości sklepów ze względu na zbliżające się święta oraz prognozowany większy ruch. Wydłużenie godzin pracy pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa klientów, ponieważ ich liczba rozłoży się w dłuższym czasie funkcjonowania placówek. Dłuższy czas otwarcia sklepów to także wygoda dla zapominalskich, którzy na ostatnią chwilę będą musieli zrobić szybkie zakupy. W Wielką Sobotę placówki będą otwarte od 6.00 do 13.00.

4 i 5 kwietnia sklepy będą nieczynne. Standardowe godziny pracy wrócą od 6 kwietnia.

