Zbliża się Sylwester oraz Nowy Rok. Które sklepy są otwarte w tych dniach i w jakich godzinach?

Jak są otwarte sklepy w Sylwestra? Fot. shutterstock

Godziny otwarcia sklepów w Sylwestra 31 grudnia

Auchan – 7.30-18 (lub do 19, w zależności od konkretnego sklepu),

Biedronka – godz. 6-19,

Carrefour – godz. 7-18,

Intermarche - do godz. 18-20,

Kaufland – godz. 6-18

Lidl – godz. 6-19,

Stokrotka – godz. 6:30-18,

Stokrotka Express - do 22.

Auchan - godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

W okresie noworocznym sklepy Auchan będą otwarte w następujących godzinach:

Auchan godziny otwarcia 31 grudnia - Sylwester – szczegółowe godziny dostępne są na stronie https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep, ponieważ w zależności od sklepu będą czynne do godz. 18.00 lub 19.00

Auchan godziny otwarcia 1 stycznia - Nowy Rok – nieczynne

Auchan godziny otwarcia 6 stycznia - Święto Trzech Króli – nieczynne

Szczegółowe godziny otwarć sklepów Auchan dostępne są na stronie https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep, ponieważ różnią się w zależności od sklepów, średnio sklepy czynne są od 7.00-22.00.

Jak będzie czynna Biedronka?

W Sylwestra sklepy sieci czynne będą do godziny 19.00. a także 1 stycznia 2022 r. (niedziela) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne.

Czy sklepy Carrefour będą czynne w Nowy Rok?

W Sylwestra, 31 grudnia, sklepy będą czynne do godziny 18:00. W Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2023 roku, wszystkie sklepy własne Carrefour będą nieczynne.

Decyzję o godzinach otwarcia franczyzowych sklepów Carrefour w tych dniach podejmą niezależnie ich właściciele.

Jak w święta będą czynne sklepy Grupy Chorten?

- W sylwestrowy wieczór współpracujący z nami kupcy decydują indywidualnie, do jakiej godziny obsługiwać klientów będzie ich personel, najczęściej jest to godz. 19. W Nowy Rok pracować będą nieliczne sklepy, podobnie jak 6 stycznia. Są to te punkty, w których pracują sami właściciele lub sklep może działać w oparciu o inne zapisy ustawy mówiącej o pracy w niedziele i inne święta - informuje sieć Chorten.

Jak są czynne w Sylwestra sklepy Dino?

31.12. – 06:00-20:30

1.01.2023 – dzień ustawowo wolny

2-5.01. – godziny otwarcia bez zmian

6.01. – dzień ustawowo wolny

Intermarche - godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

31 grudnia placówki będą działać do godz. 18-20, w zależności od decyzji właścicieli sklepów Intermarché.

Kaufland - godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

31.12, czyli w Sylwestra, sklepy Kaufland będą otwarte w godzinach 6:00-18:00

Godziny otwarcia Żabki w Sylwestra

Godziny otwarcia sklepów Żabka w Sylwestra 31 grudnia: Standardowo sklepy Żabka będą czynne godzinach między 6:00 a 23:00.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl