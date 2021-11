Jak sklepy Tesco przemieniają się w Netto

Reesco Retail, spółka specjalizująca się w budowaniu i przebudowywaniu powierzchni handlowych, przekształca 7 lokalizacji Tesco w obiekty sieci Netto. Zakończono już prace w Skawinie, Myślenicach i Mławie, a do lutego 2022 zrealizowane zostaną przebudowy kolejnych czterech obiektów. Szacowana łączna powierzchnia prac to ponad 4500 m2.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 26-11-2021, 13:24

Reesco Retail przebudowuje dla Netto 7 obiektów w różnych lokalizacjach; fot. mat. pras.

Tesco zamienia się w Netto

Prace w ramach projektu realizowanego przez Reesco Retail dla sieci handlowej Netto wystartowały w lipcu 2021 i potrwają do lutego 2022. Zakres współpracy obejmuje 7 obiektów: w Skawinie, Myślenicach, Mławie, Gołdapi, Białymstoku oraz dwóch w Przemyślu. W ramach dostosowywania obiektów do standarów sieci Netto, w zależności od lokalizacji realizowane są między innymi: przemalowanie ścian i dachów, dostosowanie instalacji podstropowych wewnątrz oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, czy malowanie elewacji. W efekcie dawne budynki Tesco zmieniają się w nowoczesne i spójne wizualnie placówki handlowe Netto.

Nasz zespół specjalizuje w przebudowach, modernizacjach i wykończeniach powierzchni handlowych, które jesteśmy w stanie realizować w całej Polsce. Zarządzanie przebudowami dla Netto w kilku lokalizacjach jednocześnie wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz dokładnego planowania prac i ich nadzorowania – mówi Lucyna Śliż, Head of Development, Reesco Retail.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Konwersja Tesco

Konwersja Tesco to złożony proces, dla którego olbrzymią rolę pełni doświadczony i zaangażowany zespół po stronie Netto, ale również zaufani, profesjonalni partnerzy zewnętrzni. Do tego grona z pewnością możemy zaliczyć Reesco Retail – mówi Radosław Bartkowiak, Head of Construction, Netto Polska.

W czerwcu 2020 roku Salling Group, właściciel sieci handlowej Netto podpisał umowę z właścicielem sieci handlowej Tesco, o zakupie polskiej części biznesu wywodzącej się z Wielkiej Brytanii. Została ona sfinalizowana decyzją UOKiK w marcu 2021 r. Od tego czasu trwa konwersja sklepów Tesco do modelu Netto, której zakończenie planowane jest na marzec 2022. Tym samym Netto przebuduje ok. 250 placówek w ciągu 12 miesięcy.