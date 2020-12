Jak sklepy wielkopowierzchniowe przygotowują się do świąt?

Sprzedawcy detaliczni muszą dostosować się do wymogów związanych z COVID-19, wskazujących na zachowanie dystansu społecznego, minimalizowanie dotykania powierzchni i ograniczanie ruchu w placówkach handlowych – a wszystko to przy jednoczesnej optymalizacji sprzedaży. W tym roku największymi zwycięzcami będą te sklepy w święta, które priorytetowo potraktują pragnienia klientów, dotyczące bezpiecznych i wygodnych zakupów. MerService podpowiada, jak wygląda Boże Narodzenie w handlu.

Jak sieci handlowe przygotowują się na święta – wczesny start akcji marketingowych

W przypadku wielu sklepów sezon związany ze sprzedażą bożonarodzeniowych produktów rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach października. Na półkach można dostrzec świąteczne słodycze, ozdoby czy prezenty. W tym roku, z powodów opóźnień w łańcuchu dostaw i obaw, że dany towar nie dotrze na czas, kupujący wyjątkowo wcześnie rozpoczęli przygotowania do sezonu. Oznacza to, że sprzedawcy musieli równie szybko rozpocząć świąteczne kampanie marketingowe, aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Wiadomo przecież, że placówki handlowe przyciągają klientów nie tylko świątecznymi dekoracjami, lecz także promocjami i łączonymi ofertami sprzedaży. Im szybciej dana sieć rozpocznie bożonarodzeniową akcję marketingową, tym większa szansa na zdobycie klientów. Podejście to wpisuje się w trend konsumencki na rok 2020, w którym klienci są zdecydowanie bardziej selektywni pod względem wydawania swoich dochodów – decydują się na zakupy sprawdzonych marek w znanych sklepach.

Merchandising w święta – maksymalnie dopracowane doświadczenie zakupowe

Dziś bardzo ważna jest również wydajność. Sieci handlowe muszą dokładnie zaplanować przepływ klientów w swoich placówkach. Wielu konsumentów w ankietach, dotyczących zakupów podczas pandemii wskazuje, że nie czuje się komfortowo, udając się do tradycyjnego sklepu. Z kolei osoby, które nie mają problemów z robieniem zakupów w sanitarnym reżimie, nie chcą marnować czasu w długich kolejkach.

Sprzedawcy zachęcają więc ludzi do odwiedzania placówek na wiele różnych sposobów. Dodają stanowiska z kasami bezobsługowymi, wydłużają godziny pracy, gwarantują kompleksową dezynfekcję powierzchni. To zachowania, które mogą być praktykowanie nie tylko w roku 2020, ale i w kolejnych latach. Podkreślenie tego, jak sieci handlowe przygotowują się na święta, dbając o komfort oraz bezpieczeństwo klientów, zachęca kupujących do pójścia do sklepu zamiast robienia zakupów online.

Jak zmienia się handel przed świętami – przyciąganie uwagi klienta