Handel

Jak wejść do największej sieci handlowej na Ukrainie? Są 4 sposoby

Autor: op. AT

Data: 24-07-2023, 17:51

ATB Market to obecnie największa sieć sklepów spożywczych na Ukrainie. Codziennie robi w niej zakupy 4 mln Ukraińców. Jakich dostawców poszukuje dziś ATB i co trzeba zrobić, by dostarczać produkty do tego detalisty?

ATB Market to obecnie największa sieć sklepów spożywczych na Ukrainie. fot. kadr za YouTube