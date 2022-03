Jak wojna w Ukrainie zmienia rynek FMCG w Polsce?

Wojna w Ukrainie niesie za sobą konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze o charakterze zarówno krótko, jak i długoterminowym. Bez wątpienia również polski rynek jest pod silnym wpływem bieżących wydarzeń, które zmieniają dotychczasowe prognozy związane z dynamiką sprzedaży oraz z zachowaniami konsumentów.

Autor: oprac. JS

Data: 09-03-2022, 11:28

Jakie zaszły zmiany na rynku FMCG w Polsce w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie? / fot. PTWP

Wpływ wojny w Ukrainie na rynek FMCG w Polsce

Dynamika obrotów sklepów należących do grupy ponad 30 wiodących sieci detalicznych w Polsce w ósmym tygodniu bieżącego roku (w dniach 21-27 lutego tj. pierwszym tygodniu wojny) odnotowała 12% wzrost w porównaniu do analogicznego tygodnia roku poprzedniego. Wartość ta jest również wyższa w odniesieniu do średniej dynamiki z poprzedzających tygodni 1-7 2022 r. (+8%).

Wśród kategorii, które wykazały wyraźnie wyższe wzrosty sprzedaży w tyg. W08'2022 vs W08’2021 (w porównaniu do dynamiki z poprzedzających tygodni) możemy wymienić: pieluchy, artykuły kobiece, jedzenie dla dzieci, a także kategorie spożywcze o długim terminie przydatności takie jak mąka, cukier, makaron, ryż, konserwy mięsne i rybne. Najsilniejsze wzrosty odnotowały podstawowe kategorie spożywcze: mąka (+157%), cukier (+83%), konserwy mięsne (+80%), makaron (+59%) czy ryż (+53%).

Niewątpliwie są to kategorie, na które zwiększony popyt związany jest z obawami wywołanymi wybuchem wojny oraz napływem ludności ukraińskiej do Polski. Fakt ten potwierdza również geograficzne zróżnicowanie dynamiki sprzedaży – największy wzrost w ubiegłym tygodniu (W08’2022) odnotowały regiony wschodnie (+15%) oraz południowo-wschodnie naszego kraju (+16%).

Należy spodziewać się, że w kolejnych odczytach danych, dynamika sprzedaży dla wymienionych kategorii będzie kontynuowała silny trend wzrostowy.