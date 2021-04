Jak współpracować z influencerami?

Istotna jest nie tylko „znana twarz”, ale i takie czynniki, jak jakość danego produktu, cena i dopasowanie do grupy docelowej.

Wiele produktów rekomendowanych przez gwiazdy posiadało tak wysoką cenę, że współpraca nie była dla marki ani owocna ani rentowna.

Jeśli influencer instagramowy rekomenduje wiele różnych produktów, o wiarygodności nie może być mowy.

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszający ważne tematy w obszarze rynku żywności.

Olimpia Wolf: Na ile współpraca influencerami i innymi liderami opinii pomaga sieciom handlowym i markom spożywczym kształtować swój wizerunek, markę oraz wpływać na wzrost sprzedaży produktów?

Ewelina Radowicz: Influencer, który jest dobrze dopasowany do wartości danej sieci handlowej czy marki, może tylko pomóc i pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów. Znakomitym przykładem jest kucharz Karol Okrasa i jego współpraca z Lidl Polska. Pięknie wydane książki z przepisami, m.in. we współpracy z Pascalem Brodnickim czy Darią Ładochą, bezpośrednio wpływały na zwiększenie sprzedaży. Wystarczył prosty program lojalnościowy - zbierania naklejek za określoną wartość zakupów, które następnie były wymieniane na wyżej wspomniane publikacje. Ostatnio głośno jest również o współpracy Lodów Koral z YouTuberami - Frizem i jego Ekipą. W tym przypadku mówimy o specjalnej serii produktów, która bardzo szybko zniknęła ze sklepowych półek. Dodatkowo opakowania po lodach krążą obecnie na portalach aukcyjnych! Mówiąc o sprzedaży produktów istotna jest nie tylko „znana twarz”, ale i takie czynniki, jak jakość danego produktu, cena i dopasowanie do grupy docelowej. Wiele produktów rekomendowanych przez gwiazdy posiadało tak wysoką cenę, że współpraca nie była dla marki ani owocna ani rentowna.

Jak mądrze wybierać osoby do współpracy?

Obecnie, gdy nowi influencerzy pojawiają się na rynku niezwykle szybko, ważna jest przede wszystkim wiarygodność i ugruntowana pozycja, a także wspólny cel. Warto prześledzić historię współpracy danej osoby z innymi markami, zanalizować jej obecny wizerunek i zastanowić się, czy będzie to idealna twarz dla danej sieci handlowej czy produktu. Mówiąc Martyna Wojciechowska czy Przemek Kossakowski od razu na myśl przychodzą nam dwa rodzaje zainteresowań: podróże i motoryzacja. Stąd tak trafna kampania z marką Jack Wolfskin. Wierzymy, że skoro doświadczeni podróżnicy polecają daną odzież czy obuwie, naprawdę musi to być produkt, który sprawdzi się nawet na krańcu świata. Widząc natomiast influencera instagramowego i jego profil, na którym każde ze zdjęć to rekomendacja innego produktu, wiemy, że o wiarygodności nie może być mowy. Nikt z nas nie lubi być „nabijany w butelkę” i takie działanie może wpłynąć na niekorzyść danej marki.

Na jakie hasła i obszary tematyczne warto teraz stawiać?

Sieci handlowe i marki spożywcze obecne w Polsce muszą bardzo dobrze znać swojego klienta, a także zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, nie tylko ekonomiczne, ale też społeczne i kulturowe. Pomagają im w tym m.in. zlecane rokrocznie badania rynku. Z jednej strony mamy najszybciej starzejące się społeczeństwo w Europie i warto dopasować swoje hasła i ofertę do seniorów, z drugiej strony mamy sporą część młodych, świadomych konsumentów. To dla nich idea zero waste odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w codziennym życiu, ponieważ myślą oni nie tylko o swoim pokoleniu, ale i o pokoleniu swoich dzieci i losach naszej planety. Dla nich czasem drugorzędną rolę odgrywa cena produktu, a na pierwszym miejscu stawiają jakość. Z kwestią niemarnowania żywności nie idzie nam w Polsce jeszcze najlepiej, ale za to firmy rozszerzają swój asortyment o produkty ekologiczne, żywność roślinną czy opakowania nadające się do recyklingu. Nasze potrzeby zakupowe ewoluują, a wraz z nimi oferta sieci handlowych i marek spożywczych.

