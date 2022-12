Twoje dziecko nie chce próbować nowych smaków, zwłaszcza warzyw i owoców? Martwisz się, że jego dieta jest zbyt uboga i nie zawiera odpowiedniej ilości składników odżywczych? Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska – dietetyk, ekspert ds. zdrowego żywienia, współpracujący z marką Barbora.pl – zdradza 5 sposobów na to, jak zachęcić dziecko do otwartości na nowe smaki.

Jak zachęcić dziecko do jedzenia? Sprawdzone sposoby; fot. shutterstock

Dobra atmosfera przy posiłkach

Dobra atmosfera przy posiłkach to podstawa. Jedzenie powinno być dodatkiem do wspólnie spędzonego czasu, podczas którego buduje się prawdziwe relacje rodzinne. Nerwy i napięcia podczas posiłków mogą doprowadzić do sytuacji, w której dziecko zacznie kojarzyć jedzenie z negatywnymi emocjami, a w konsekwencji prowadzić do zaburzeń odżywiania, dlatego starajmy się ich unikać.

Co zrobić żeby dziecko zaczęło jeść? Przykład idzie z góry

Rodzice są niewątpliwie autorytetami dla swoich dzieci, ale czy zawsze zdają sobie

z tego sprawę? Dzieci to świetni obserwatorzy, dlatego zamiast tłumaczyć dziecku co powinno jeść, lepiej usiąść z nim do stołu i zainspirować je, dając odpowiedni przykład. Dzieci chętniej i odważniej sięgają po nowe smaki, jeśli widzą, że innym coś smakuje.

Jak zachęcić dziecko do jedzenia? Wytrwałość jest ważna

Brak zniechęcenia w wielokrotnym proponowaniu oraz kreatywność w formie podania produktów cennych w diecie dziecka mogą okazać się kluczem do sukcesu. Czasem dobry humor lub jego brak decydują o tym, czy dziecko sięgnie po dany produkt lub potrawę. Niektóre maluchy muszą kilkanaście razy spróbować danego produktu, by go zaakceptować, dlatego warto być wytrwałym i nie rezygnować po pierwszej, drugiej, a nawet piątej odmowie, zwłaszcza w kontekście warzyw.

Czym zachęcić dziecko do jedzenia? Liczy się pomysłowość

Zdarza się, że dziecko ma zaburzenia sensoryczne i po prostu nie je pewnych potraw ze względu na ich fakturę czy konsystencję. To czas dla rodziców na wykorzystanie swojej pomysłowości w przemycaniu składników odżywczych w różnej formie. Dobrze sprawdzają się smoothie, koktajle, fikuśne kanapki czy owoce pokrojone w ciekawy sposób. Przy tej okazji pozwól dziecku, niezależnie od wieku, samemu nakładać jedzenie na talerz, smarować kanapki, ubrudzić się i doświadczać. Dzięki temu będzie mogło się oswajać z nowymi smakami. Dzieci bardziej zwracają uwagę na estetykę dania, które dorosły zje z rozsądku lub dlatego, że zna jego smak. Pamiętajmy, że bardzo liczy się też jakość produktów, szczególnie warzyw i owoców, które powinny być świeże i od sprawdzonych dostawców.

Sposób na niejadka - przewidywalność

Rutyna w pewnych obszarach daje, nie tylko dzieciom, poczucie bezpieczeństwa, dlatego warto razem z pociechą przygotować jadłospis posiłków na cały tydzień oraz zaprosić do rodzinnego gotowania. Zapewni mu to poczucie decyzyjności

w pewnym obszarze, a także będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu. W tym przypadku pomocne będą gotowe przepisy na www.barbora.pl, opatrzone apetycznymi zdjęciami potraw oraz określonym czasem przygotowania. Spróbujmy zacząć chociażby od przepisu na pożywne placuszki z serka homogenizowanego w kształcie królika.

Placuszki z serka homogenizowanego fot. barbora.pl/przepisy

– Jednym z częstych błędów popełnianych przez rodziców jest zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw, za które czeka je nagroda w postaci słodkiej przekąski. Taka postawa może prowadzić do wykształcenia złych nawyków żywieniowych. Maluch zaczyna wówczas kojarzyć warzywo czy owoc jako produkty, które należy jeść „za karę” lub żeby zasłużyć na nagrodę. W zamian za to proponuję cierpliwe tłumaczenie, szukanie alternatyw, dawanie dobrego przykładu oraz wspólną zabawę, które są sprawdzonymi sposobami na próbowanie nowych smaków, w tym warzyw i owoców, a także kasz czy ryb. Jeśli np. dane warzywo nie sprawdziło się jako dodatek do dania obiadowego, polecam je upiec albo przygotować w formie warzywnego kotleta, „przemycić” w zupie lub dodać do sosu i podać z lubianym przez większość dzieci makaronem lub w farszu z naleśnikami – mówi Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, dietetyk, ekspert ds. zdrowego żywienia, Barbora.pl

