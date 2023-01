Konsumenci będą próbowali odciąć się od otaczającego ich szumu i skupić się na tym, co dla nich naprawdę ważne - podkreślają eksperci firmy Mintel w najnowszym raporcie dotyczącym trendów konsumenckich.

Marki pomogą konsumentom zachować pozytywne nastawianie w obliczu trudności finansowych; fot. unsplash.com

Mintel podał trendy obowiązujące na rynku wszelakich dóbr konsumenckich.

- Nasze analizy trendów i badania prognostyczne na rok 2023 opierają się na obserwacji kluczowych czynników rozwoju trendów i są poparte solidnymi zbiorami danych. W ciągu najbliższych 1-5 lat możemy spodziewać się zmian i ewolucji zachowań konsumentów w reakcji na globalne trendy konsumenckie - podano w raporcie.

Konsumenci są zmęczeni i przytłoczeni

Od kryzysu do kryzysu, wciąż za czymś goniąc, konsumenci są nieustająco bombardowani przez medialne historie i cyfrowe treści. Pandemia, rosnące koszty życia, kryzys energetyczny, geopolityczne zawirowania i kryzys klimatyczny - wszystko to odcisnęło i nadal będzie odciskać swoje piętno na psychice konsumentów, wywołując zmęczenie i poczucie przytłoczenia.

Pandemia wpłynęła (i nadal wpływa) na różnych konsumentów w różny sposób, powodując niepewność, stres, problemy finansowe i nierzadko poważne zmiany w życiu. Jednocześnie niższy poziom FOMO (ang. fear of missing out – lęk przed tym, że coś nas omija) i konieczność zwolnienia tempa życia stały się dla niektórych osób szansą na przewartościowanie swojego życia. Przerwa od przymusu tworzenia nowych treści, poczucie ulgi związane z powrotem do niegdyś ulubionych zajęć, więcej czasu na to, by docenić fizyczny wymiar kontaktu z produktem – to tylko niektóre zalety spędzania więcej czasu w domu, choć oczywiście doświadczenia poszczególnych konsumentów są tutaj bardzo różne.

Wpływ częstego korzystania z urządzeń elektronicznych

Ponieważ technologia spełnia teraz ogromną rolę w życiu konsumentów, niektórzy z nich obawiają się wpływu częstego korzystania z urządzeń elektronicznych na swoje życie. Wiele osób dostrzega negatywny wpływ technologii na swój psychiczny dobrostan i chce ograniczyć czas spędzany przed ekranem. Tempo rozwoju technologicznego jest coraz większe, jednak ludzie nie są do końca przekonani, czy to przynosi im realne korzyści, zwłaszcza w kwestiach takich jak metawersum, NFT czy kryptowaluty, dlatego w tym przypadku mogą odczuwać niskie zaangażowanie.

Koniec z Instagramem i niepotrzebnym szumem

Indyjska marka czystej żywności The Whole Truth Foods (TWT) ogłosiła, że na czas nieokreślony zrywa z Instagramem stwierdzając, że nie służy on marce oraz podając jako powód wypalenie i problemy spowodowane przez nieustannie zmieniające się trendy.

Kawiarnia w Arimatsu, dzielnicy miasta Nagoya w centralnej Japonii, udostępnia klientom prywatną przestrzeń do medytacji, gdzie w ciemnym i cichym otoczeniu można wypić herbatę i zjeść słodki deser.

Pozytywne nastawienie w obliczu trudności finansowych

Konsumenci będą szukać sensu, pocieszenia i nowego poczucia celu w kontaktach z otoczeniem, społecznością i samymi sobą. Przez najbliższe dwa lata można spodziewać się dwojakiego podejścia do relaksu i odprężenie w obszarze wellness – z jednej strony będą ośrodki kuszące klientów cyfrowym detoksem i możliwością całkowitego zanurzenia się w naturze; z kolei inni konsumenci będą używać aplikacji, które zadbają o dobrostan. Darmowe inicjatywy i projekty społecznościowe zrodzone z inspirującej współpracy z markami będą odgrywać istotną rolę w zwalczaniu zmęczenia, dając konsumentom narzędzia do przejęcia kontroli i pomagając zbudować pozytywne nastawienie w obliczu trudności finansowych.

W odpowiedzi na odczuwaną przez konsumentów presję finansową marki powinny nadal oferować rozwiązania, które pozwolą zarządzać kosztami i wykorzystać zapotrzebowanie konsumentów na eskapizm, dając im okazję do współpracy i tworzenie nowych relacji. Chociaż krzywą wzrostu w sektorze związanym z dobrostanem napędzały dotychczas produkty i usługi nakierowane na dbanie o zdrowie psychiczne, zwłaszcza w okresie po pandemii, w dalszej perspektywie

konsumenci będą chcieli dowiedzieć się, jak lepiej chronić swój umysł i ciało, z

zainteresowaniem odkrywając praktyki duchowe i rytuały oraz wyłaniające się

nowe rozwiązania w dziedzinie wellness.

Uporządkować napływ informacji

Zapotrzebowanie na wygodne opcje i interaktywne doświadczenie będzie nadal rosnąć, co oznacza, że technologia będzie nadal odgrywała znaczącą rolę w doświadczeniach konsumenta. Jednak w ciągu najbliższych pięciu lat marki będą

musiały ustalić granice i uporządkować napływ informacji i inicjatyw, aby dać

klientom szansę na zdrowe korzystanie z zasobów w obszarze technologii, dobrostanu i wypoczynku.

W dalszej perspektywie funkcjonalność technologii pozwoli na dostarczanie usług dotychczas niedocenianym grupom konsumentów. Cyfrowe innowacje na dobre zagościły w segmencie technologii i będą coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu w sytuacji, gdy duża część konsumentów oczekuje od marek praktycznych rozwiązań.

