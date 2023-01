Jego zdaniem dzięki piosence platforma zyskała błyskawiczną rozpoznawalność i świadomość w umysłach konsumentów. Jednak i szybkie zbudowanie świadomości nie pomogło, by zbudować skalę oraz solidne podstawy by na dłużej zagościć na naszym rynku.

- Od strony reklamowej i działań promocyjnych nie można mieć większych zastrzeżeń – były kierowane do takiego odbiorcy jaki do tej pory był klientem tego typu platform oferujących przeróżne towary z Chin, uzupełniając je o towary lokalnych sprzedawców. Przyczyn niepowodzenia szukałbym gdzie indziej - zapewnia Marek Myślicki.

Shopee weszło na rynek w momencie kiedy e-commerce w naszym kraju był na „górce” spowodowanej pandemią.

- Nikt w kierownictwie nie liczył się pewnie z tym, że w lutym wybuchnie wojna w Ukrainie, inflacja w Polsce dojdzie do poziomu kilkunastu procent, a przedłużający się lockdown w Chinach spowoduje dalsze opóźnienia i zmiany w łańcuchu dostaw. Jednocześnie polski konsument na podobnych platformach pochodzących z Azji szuka głównie produktów z najniższej półki cenowej i okazji do zakupów towarów mniej znanych marek, które mogą zastąpić bardziej znane produkty. Oparcie biznesu o tego typu produkt który obarczony jest dużym ryzykiem, okazało się odważnym posunięciem. Kupowane na tego typu portalach towary nie są produktami pierwszej potrzeby oraz w większości dostarczane są z Azji. Marka rozumiała potrzebę uwzględnienia na platformie lokalnych sprzedawców i znanych w Polsce marek jednak postępowało to za wolno by zbudować odpowiednią skalę mogącą konkurować z polskimi sklepami e-commerce - dodaje Marek Myślicki.