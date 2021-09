Jak zmieniły się nawyki żywieniowe Polaków w ciągu ostatnich 25 lat?

W porównaniu z tym, co jedliśmy 25 lat temu, dzisiaj konsumujemy m. in. więcej ciemnego i pełnoziarnistego pieczywa, jogurtu greckiego i naturalnego, mrożonych warzyw i oliwy z oliwek - wynika z badania IPSOS przeprowadzonego na zlecenie Biedronki.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 09-09-2021

60 proc. Polaków lubi eksperymentować w kuchni. Fot. shutterstock

Biedronka: niemal 60 proc. Polaków lubi eksperymentować w kuchni

Pracownia badań społecznych IPSOS zbadała na zlecenie Biedronki, jak zmieniły się zwyczaje żywieniowe Polaków w ciągu ostatnich 25 lat.

- W latach 90. kuchnia polska była ciężka, tłusta i mączna. Jadało się trzy główne posiłki, rezygnując z przekąsek. Po zakupie ulubionych produktów w sklepie spędzało się godziny w kuchni, aby przygotować posiłki. Jakość żywności bywała nie najlepsza, za dobrą i smaczną trzeba było sporo zapłacić. Obecnie wygląda to zdecydowanie inaczej - wynika z badania „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?”.



- Dzisiaj jedzenie to przyjemność, a nie głównie odżywianie. Nie jesteśmy gotowi do kompromisów w tej kwestii. Kuchnia jest urozmaicona i różnorodna, próbujemy nowych składników i potraw. Nawet „kuchnia polska” jest lżejsza. W ramach jednego domu reprezentujemy różne style odżywiania. Jemy przede wszystkim to, co lubimy - mówi Patrycja Szymańska, dyrektorka działu badań jakościowych z IPSOS.

Jak wynika z badania, niemal 60 proc. Polaków lubi eksperymentować, stosować nowe przepisy, próbować nowe dania. Ponad połowa przegląda dla przyjemności strony internetowe związane z kuchnią i odżywianiem. Polacy co najmniej raz dziennie lub kilka razy na tydzień sięgają po zimne napoje (w tym wodę), nabiał, produkty zbożowe oraz owoce i warzywa.



- Choć większość Polaków ma wrażenie, że odżywia się dość zdrowo, bo deklaruje, że je mniej soli, czerwonego mięsa, cukru i słodzonych napojów, to jednak ponad połowa ma nadwagę lub otyłość. Tym samym wyraźnie widać, że nasza deklarowana samoocena jest lepsza niż codzienna dieta Polaków - informuje Biedronka.



- Warunki, w których dokonujemy wyborów żywieniowych, zmieniły się, ale nasze organizmy nie. Podaż kalorii i liczba spożywanych produktów wzrasta, a aktywność maleje. Jesteśmy narodem zapracowanym, więc trudno nam gotować w domu i jeść wspólnie. Konsument jest zagubiony, ma duży wybór, w którym trzeba mu pomóc - mówi Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

25 lat temu 48 proc. Polaków oceniało swój styl odżywiania jako zdrowy lub bardzo zdrowy, obecnie aż 68 proc. z nas składa takie deklaracje. Dla 82 proc. Polaków jedzenie jest prawdziwą przyjemnością, a dla 73 proc. doznania smakowe są w jedzeniu ważniejsze niż aspekty zdrowotne. 65 proc. Polaków ma zdecydowaną słabość do słodyczy i przekąsek, a 58 proc. dziennie zjada więcej kalorii niż potrzebuje. Połowa Polaków dodatkowo zdaje sobie sprawę z faktu, że je zbyt tłusto, co nie wpływa dobrze na ich zdrowie.

Biedronka od 10 lat prowadzi reformulacje produktów

- Nawyków żywieniowych czasem bronimy jak ojczyzny, niesłusznie. W Biedronce pokazujemy, że produkty spożywcze mogą mieć bardziej naturalny skład i lepszy profil odżywczy. Tym kierujemy się tworząc wytyczne dla producentów żywności. Od 10 lat prowadzimy reformulacje produktów. Nie używamy połowy z substancji dodatkowych dopuszczonych prawem. A wszystkie produkty dla dzieci marki własnej nie zawierają konserwantów, słodzików, syropu glukozowo-fruktozowego ani sztucznych aromatów i barwników. Od tego roku wprowadziliśmy też oznaczenia naszych produktów skalą Nutri-Score, co ułatwi klientom świadome wybory żywieniowe - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka.

Z badania wynika również, że w porównaniu z tym, co jedliśmy 25 lat temu, dzisiaj konsumujemy m.in. więcej ciemnego i pełnoziarnistego pieczywa, jogurtu greckiego i naturalnego, mrożonych warzyw i oliwy z oliwek. Białe pieczywo, mleko, jajka i olej jemy na podobnym poziomie jak kiedyś.



- W kuchni najważniejszy jest smak, ale połączony ze zdrowiem. Składniki muszą być zbilansowane, a człowiek wybierający takie danie nie może mieć wrażenia, że coś traci. Soli i tłuszczu, głównych nośników smaku nie będziemy tak bardzo potrzebować jeśli zmiksujemy prawidłowo odpowiednio dobrane składniki - mówi Jakub Kuroń, szef kuchni.

Z raportu płyną optymistyczne wnioski: 63 proc. Polaków ogranicza obecnie ilości spożywanego cukru, a połowa soli i tłuszczu. Ponad połowa z nas pije codziennie 1,5-2 l wody, a prawie połowa codziennie spożywa porcję warzyw i owoców. 45 proc. Polaków ogranicza ilość spożywanych produktów zawierających konserwanty, sztuczne barwniki i inne substancje dodatkowe E. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że należy spożywać ostatni posiłek nie później, niż na 2 godziny przed snem.