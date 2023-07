Jak dodaje, tajemniczy może wydawać się właściciel, ale nie on pierwszy ceni prywatność. - Przypomnijmy sobie ownera BRW czy LPP – oni też nie brylują w media i może dlatego bardziej ich cenimy - mówi.

Po rynku krążą dwie opinie na temat Dino - opinia konsumentów i dostawców.

- Konsumenci to inaczej poczta pantoflowa, która dla sieci jest najlepszą reklamą. Jeden doceni tanią wędlinę i mięso, bo sieć ma własną produkcję Agro Rydzyna. Wciąż można kupić żywiecką poniżej 40 zł czy zwyczajną na grilla za kilkanaście złotych. Widząc te ceny Biedronka czerwieniej ze złości, bo kupując od Olewnika czy JBB dobija się ceną detaliczna do 45 zł za kilogram. Jeden ma Dino blisko siebie i rozpowiada takie info znajomym, a drugi czeka aż w końcu zielony logotyp sieci zacznie coś budować w jego okolicy. Czekać długo nie będzie, bo Dino otwiera 360 miejsc co roku. Tak dobrze przeczytałeś – jedną dziennie. Znalezienie miejscówki gdzie można kupić coś "po taniości" dla Polaków smakuje jak posiadanie wiedzy tajemniej. To dlatego Dino nie musi ścigać się z Biedronką i Lidlem na obecność w mediach - komentuje Tomasz Szacoń.