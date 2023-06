W Warszawie otwarto pierwszy całodobowy i bezobsługowy sklep Auchan Go. Sprawdziliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby dokonać w nim zakupów.

W Warszawie ruszył całodobowy sklep z szyldem Auchan Go. Dostawca zdjęcia: PAP/EPA

Auchan Go - pierwszy bezobsługowy sklep sieci

Jak napisał portal dlahandlu.pl, przy ul. Marcina Kasprzaka 29 w Warszawie pojawił się całodobowy sklep z szyldem Auchan Go. To pierwszy bezobsługowy sklep detalisty. Dzięki nowoczesnej technologii nie trzeba stać w kolejce ani tracić czasu na skanowanie produktów.

Auchan Go. Jak zrobić zakupy w bezobsługowym sklepie?

Sprawdziliśmy w regulaminie, jakie warunki trzeba spełnić, aby dokonać zakupów w Auchan Go.

Auchan Go to sklep dla osób pełnoletnich. Trzeba mieć ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Trzeba również posiadać ważną (aktywną) kartę płatniczą oraz telefon komórkowy umożliwiający odczytywanie wiadomości SMS i mający dostęp do Internetu (dzięki temu sieć będzie m.in. mogła wysłać elektroniczny paragon za zakupy).

Co można kupić w sklepach Auchan Go?

- Asortyment towarów w sklepach Auchan Go jest ograniczony w stosunku do standardowego marketu Auchan czy naszego sklepu internetowego (zakupy.auchan.pl). Różnice w asortymencie wynikają przede wszystkim z tego, że sprzedaż w sklepie Auchan Go odbywa się bez udziału kasjerów-sprzedawców. Ponadto, zgodnie z prawem, w autonomicznych punktach sprzedaży, takich jak sklepy Auchan Go, nie można sprzedawać niektórych produktów (np. papierosów) - napisano w regulaminie.

Jak dodano, sklepy Auchan Go nie są objęte programem lojalnościowym sieci "Skarbonka".

Jak wejść do bezobsługowego sklepu Auchan Go?

Żeby wejść do sklepu Auchan Go i zrobić w nim zakupy, trzeba podejść do panelu

znajdującego się w widocznym miejscu na zewnątrz sklepu, a następnie:

- przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego lub (jeśli karta nie

obsługuje transakcji zbliżeniowych) wsunąć ją do czytnika stykowego znajdującego się

- przy Panelu oraz wpisać PIN – dzięki temu nastąpi weryfikacja karty płatniczej

- podać numer telefonu komórkowego i musi to być polski numer; opcjonalnie – podać NIP do faktury

- zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.

Opcjonalnie – klient się na to zgodzi – może się zarejestrować, a wtedy kolejne wejście do sklepu będzie szybsze.

Kiedy nie można wejść do bezobsługowego sklepu Auchan Go?

Jest kilka sytuacji, kiedy nie można wejść do sklepów Auchan Go. Dzieje się tak w sytuacjach kiedy jest przerwa techniczna lub kiedy został osiągnięty limit osób w środku (wtedy trzeba zaczekać, aż ktoś wyjdzie).

Automat nie wpuści klienta także wtedy kiedy jego karta płatnicza zostanie negatywnie zweryfikowana przez operatora płatności.

Jak przebiegają zakupy w sklepie Auchan Go?

Klient wybiera towary z półki sklepowej, ekspozytora lub lodówki.

- Inteligentny system, połączony z zespołem kamer i czujników, monitoruje aktywność, ruchy i ścieżkę poruszania się osób znajdujących się wewnątrz sklepu Auchan Go. Ponadto półki sklepowe są wyposażone w specjalne wagi, które po zdjęciu Towaru przekazują odpowiednią informację do systemu. Inteligentny system automatycznie określa, jakie Towary wybrałeś/-aś do zakupu i zabrałeś/-aś ze sobą wychodząc ze sklepu Auchan Go. Dzięki temu następuje automatyczne przygotowanie podsumowania zakupów, przekazanie do operatora płatności informacji o należności za zakupy, która ma zostać pobrana z rachunku powiązanego z kartą płatniczą, oraz wystawienie i przesłanie dokumentu sprzedaży w postaci elektronicznej - podano w regulaminie.

- Robiąc zakupy w sklepie Auchan Go musisz przestrzegać zasad opisanych poniżej. Jest to konieczne do prawidłowego działania naszego systemu i uniknięcia ewentualnych błędów (takich jak np. naliczenie Ci opłaty za Towar, którego nie chcesz kupić) - dodano.

W Sklepie Auchan Go mogą znajdować się inne osoby, które robią zakupy. Jeśli klient poda osobie trzeciej towar i ta osoba wyjdzie z nim ze sklepu Auchan Go, system doliczy ten towar do rachunku osoby, która wzięła towar z półki.

Do Sklepu Auchan Go można wejść w grupie razem z osobami towarzyszącymi. W takim przypadku obowiązuje zasada "jedna karta płatnicza to jeden rachunek".

