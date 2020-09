Jaka będzie przyszłość handlu w najbliższych miesiącach? (raport)

Wraz z zamknięciem sklepów stacjonarnych w trakcie lockdownu, klienci musieli nauczyć się nowego podejścia do angażowania się w sprawy swoich ulubionych marek. Najbardziej widoczną zmianę możemy zauważyć w znacznym wzroście ruchu na stronach internetowych sklepów. To one, w momencie zamknięcia ich fizycznych odpowiedników stanowiły jedyne źródło utrzymania detalistów.