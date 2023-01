Przyszłość sektora dóbr luksusowych to ekologia i inkluzywność. Firmy odnoszące sukcesy będą podejmować działania w duchu zrównoważonego rozwoju, mocno akcentując gospodarkę obiegu zamkniętego – wynika z raportu firmy Deloitte "Global Powers of Luxury Goods 2022".

Dobra luksusowe: Trendy

Od kilku lat zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów dla firm produkujących towary luksusowe - przekazali eksperci firmy doradczej Deloitte w opublikowanym we wtorek raporcie "Global Powers of Luxury Goods 2022". Stwierdzili, że nowe strategie wynikające z Europejskiego Ładu i powiązane z nim nadchodzące regulacje zmuszają przedsiębiorstwa z branży luksusowej do wnikliwego przyjrzenia się procesom, działaniom i odpowiedzialności za wpływ społeczny i środowiskowy.

Dlatego też - w ich opinii - coraz więcej firm włącza zasady zrównoważonego rozwoju do swoich strategii oraz wciela koncepcję "zrównoważony z założenia" - tworzenia produktów tak, by były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju już na etapie projektowania, z uwzględnieniem jego ostatniego etapu użycia. Organizacje zaczynają brać pod uwagę w procesach produkcyjnych zasoby odnawialne i innowacyjne surowce, zmniejszając wpływ na środowisko - zauważono.

Dodano, że branża pracuje nad promocją różnorodności, równości i integracji, a firmy stają się coraz bardziej inkluzywne. "Przejawia się to w sposobie, w jaki angażują konsumentów w dokonanie zmiany w świecie, jak się z nimi komunikują oraz jak prezentują swoje modele i kolekcje" - wskazano.

"Przyszłość sektora dóbr luksusowych to ekologia i inkluzywność. Firmy odnoszące największe sukcesy w tym segmencie w dalszym ciągu będą podejmować działania w duchu zrównoważonego rozwoju, w tym mocno akcentując gospodarkę obiegu zamkniętego" - zaznaczyła, cytowana w raporcie, ekspertka firmy Deloitte Marta Karwacka.

Marki w metaverse i Web3

W publikacji zwrócono uwagę na postępującą rewolucję w przestrzeni cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem metaverse oraz Web3, które umożliwiają wykorzystywanie markowych produktów w cyfrowej rzeczywistości. Jako przykład podano marki takie jak Gucci, Balenciaga, Ralph Lauren czy Burberry, które wykorzystują metaverse do przyciągania klientów do swoich sklepów internetowych. "Wirtualna rzeczywistość umożliwia markom kontakt z przedstawicielami pokolenia Z i Alfa, którzy być może nie mieli z nimi styczności w świecie realnym" - zauważono.

Sprzedaż dóbr luksusowych

Jak wynika z raportu, przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych w roku obrotowym 2021 wyniosły 305 mld dolarów, czyli o 21,5 proc. więcej niż rok wcześniej. "Złożona marża zysku netto za 2021 rok dla 78 firm z pierwszej setki, które odnotowały zysk netto, wzrosła ponad dwukrotnie do 12,2 proc. rok do roku" - przekazano. Jak dodano, jest to wynik lepszy niż ten osiągany przed pandemią.

Oszacowano, że średnia wartość przychodów przypadająca na spółkę wynosiła 3 mld dolarów. Aby znaleźć się w zestawieniu 100 największych firm z branży luksusowej należało osiągnąć przychody w wysokości co najmniej 240 mln dolarów - stwierdzono. Zgodnie z opracowaniem najwięcej spółek w ogólnym zestawieniu to firmy produkujące ubrania i buty (38 proc.), a 30 proc. stanowią producenci biżuterii i zegarków (30 proc.). Największy udział w sprzedaży miały firmy produkujące różnorodny asortyment dóbr luksusowych (39,6 proc.) - wskazano.

Raport przedstawia stu największych na świecie producentów dóbr luksusowych, w oparciu o skonsolidowaną wielkość sprzedaży za rok obrotowy 2021 (definiowany jako każdy rok obrotowy obejmujący okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021) i ogólnie dostępne dane. Omawia również kluczowe trendy kształtujące rynek dóbr luksusowych. "Dobra luksusowe" w raporcie oznaczają produkty takie jak odzież i obuwie projektantów, luksusowe torebki, akcesoria, biżuterię, zegarki oraz kosmetyki. (PAP)

