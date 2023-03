Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w lutym w Polsce 8,7 proc. wobec 8,3 proc. w styczniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jaki jest udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej? fot. shutterstock

Sprzedaży detaliczna przez internet

Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących w lutym wzrosła o 1,7 proc.



GUS podał, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 22,9 proc. przed miesiącem do 26,3 proc.), „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 21,5 proc. do 22,1 proc.).



Z kolei spadek udziału odnotowały jednostki z grupy „meble, rtv, agd” (z 18,7 proc. do 17,9 proc.)

