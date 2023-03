Tempo i styl życia, rosnące problemy z nietolerancjami pokarmowymi czy chorobami cywilizacyjnymi sprawiają, że obecnie od żywności konsumenci oczekują dużo więcej niż jedynie zaspokojenia głodu. Dlaczego żywność funkcjonalna będzie coraz mocniejszym trendem? Jakie produkty będą zyskiwać na znaczeniu?

Żywność funkcjonalna ma za zadanie dostarczyć nam dodatkowych składników, które mają wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. To np. owsianka wzbogacona o składniki mineralne czy sok wzbogacony w witaminy; fot. AdobeStock

Trend żywności funkcjonalnej wzmocnił się w trakcie pandemii. Wiele osób zrozumiało, że bycie zdrowym nie jest związane tylko ze służbą zdrowia. Duży wpływ ma na to sposób odżywania

Rośnie zapotrzebowanie na żywność o określonych funkcjonalnościach, jak dodawanie energii, wsparcie koncentracji czy urody

Po żywność funkcjonalną sięgają nie tylko ludzie aktywni fizycznie. Coraz częściej z jej dobrodziejstw korzystają osoby pracujące za biurkiem, uczniowie, studenci i seniorzy

Żywność funkcjonalna jako trend

Na rynku spożywczym obserwujemy obecnie kilka trendów żywieniowych. Jesteśmy coraz bardziej wyedukowanym społeczeństwem, które je zdrowo i świadomie. Konsumenci czytają etykiety i szukają na półkach produktów mało przetworzonych, naturalnych, ale także takich, których spożywanie będzie niosło ze sobą dodatkowe korzyści dla zdrowia, sprawności czy samopoczucia. Rośnie zapotrzebowanie na żywność o określonych funkcjonalnościach, jak dodawanie energii, wsparcie koncentracji czy urody. Czytając etykiety, staramy się wybierać to, co dla nas najlepsze, rezygnujemy też z dań zwierzęcych na rzecz ich roślinnych alternatyw. Na półkach zyskują produkty oznaczane jako superfoods czy skierowane do określonej grupy wiekowej ze specjalnie dobranymi dla niej składnikami wzmacniającymi odporność.

– Żywność funkcjonalna ma za zadanie dostarczyć nam dodatkowych składników, które mają wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie, np. owsianka wzbogacona o składniki mineralne czy sok wzbogacony w witaminy. Producent, dodając określony składnik funkcjonalny, może wyróżnić tę informację na opakowaniu, ale tylko wtedy gdy danego składnika jest odpowiednia ilość. Czytajmy więc etykiety. Zaletą żywności funkcjonalnej jest to, że spożywając dane produkty możemy łatwiej zbilansować jadłospis lub też wzbogacić dietę o jakiś bioaktywny składnik, np. żeń szeń czy kurkumę – tłumaczy dietetyk marki Kupiec Ewa Ceborska-Scheitebauer

Dieta pomagająca uniknąć chorób cywilizacyjnych

Dietetycy dziś już otwarcie mówią, że wielu chorób można byłby uniknąć, jeśli zastosowałoby się odpowiednią dietę, a także wprowadziło dopasowaną do możliwości danej jednostki aktywność fizyczną.

Jak wymienia Ewa Ceborska-Scheitebauer, głównym problemem w diecie jest brak zbóż, a tym samym – zbyt mała ilość błonnika pokarmowego, następnie zbyt duża ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, ale także nieregularność spożywania posiłków czy nawet ich całkowite pomijanie. Wiele osób sięga też po dania, które są mocno przetworzone i nie dostarczają odpowiednich ilości witamin czy składników mineralnych.

Żywność wygodna: Czy może być funkcjonalna?

Wiele nowoczesnych produktów spożywczych wpisuje się też w trend ready-to-go, związany z szybkością życia. Produkty są już gotowe do spożycia lub wymagają niewielkiego działania, aby uzyskać gotowe danie (np. zalania gorącą wodą). Niegdyś kojarzone były z niekoniecznie czystą etykietą, a dziś świadomi i odpowiedzialni producenci tworzą produkty z dobrym składem. Jak wybierać taką żywność, by zjeść zdrowo, nie tracąc wiele czasu?

– W sytuacji, kiedy chcemy sięgnąć po taką wygodną żywność, należy dokładnie sprawdzić, czy nie wybieramy przypadkiem produktu z dużą ilością niezdrowych dodatków, np. ze sztucznymi aromatami, utwardzanymi tłuszczami, dużą ilością soli, wzmacniaczem smaku i zapachu czy olejem palmowym. Tych dodatków niestety jest dość dużo, więc musimy być tu szczególnie uważni. Jeśli sięgamy po żywność wygodną, warto wybrać przy okazji żywność funkcjonalną. Takie dania łączą w sobie wygodę i dodatkowe prozdrowotne właściwości – radzi dietetyk.

– To, co powinniśmy mieć na stałe w kuchni to żywność nieprzetworzona, świeża, zdrowa, pełnowartościowa, bo to jest baza naszej diety. Dobra żywność funkcjonalna i wygodna może nam pomóc w komponowaniu posiłków, szczególnie jeśli nie mamy czasu na codzienne gotowanie posiłków od podstaw. Jest to jednak cały czas pewne uzupełnienie, a nie podstawa jadłospisu – podsumowuje Ewa Ceborska-Scheitebauer.

Rynek żywności funkcjonalnej

Rynek produktów funkcjonalnych ciągle się rozwija. Producenci coraz częściej uwzględniają aktualne trendy żywieniowe oraz tworzą ofertę produktów realnie dostarczających konsumentom dodatkowych korzyści.

Konsumenci poszukują produktów zdrowych, wiarygodnych, które łączą w sobie zarówno smak, jakość i dostarczają dodatkowej wartości dla organizmu. Świadomość konsumenta jest bardzo wysoka. Czysta etykieta ma ogromne znaczenie. Doświadczeni i odpowiedzialni producenci potrafią godzić te aspekty, oferując swoim klientom bardzo dobre produkty na każdą porę dnia Kamila Kurzawa, dyrektor marketingu, Kupiec

Warto uważnie śledzić półki sklepowe i czytać etykiety, aby wychwycić najbardziej wartościowe produkty. Poszukiwania można rozpocząć od śniadań, bo to one są podstawą każdego dnia.

