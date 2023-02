strefa premium

Jakich produktów spożywczych poszukuje sieć Kolporter? (wywiad)

Autor: Albert Katana

Data: 24-02-2023, 17:01

W odpowiedzi na trendy rynkowe i oczekiwania naszych klientów, dotyczące zdrowego żywienia, wspólnie z naszymi dostawcami zmieniamy systematycznie ofertę produktową w naszej sieci - mówi nam Tomasz Latos, Manager Produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Jakich produktów spożywczych poszukuje sieć Kolporter? fot. mat. pras.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolporter o ofercie produktów FMCG

Albert Katana, Portal Spożywczy: Sieć Kolporter kojarzy się przede wszystkim z prasą, lecz w salonikach sieci można kupić również produkty FMCG. Dlaczego firma zdecydowała się wprowadzić te produkty do sprzedaży?

Tomasz Latos, Manager Produktu w Pionie Handlowym Kolportera: To prawda, że sieć Saloników Kolportera przez wiele osób jest kojarzona głównie ze sprzedażą prasy, jednak tak naprawdę to punkty handlowo-usługowe. Koncept saloniku – nowoczesnego punktu sprzedaży prasy, z wejściem do środka i możliwością dokładnego obejrzenia szerokiej ekspozycji asortymentu prasowego – został opracowany przez Kolportera ponad 25 lat temu. Przez lata, obserwując zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów, nasze saloniki ewoluowały, stając się nie tylko punktami z prasą, ale miejscem, gdzie przy okazji zakupu ulubionego tytułu można nabyć produkty tytoniowe, spożywcze i przemysłowe, zrealizować zakłady Lotto, nadać lub odebrać przesyłkę, zapłacić za rachunki, zrobić przelew na wybrany rachunek bankowy, a nawet opracować trasę przejazdu transportem busowym, autokarowym i kolejowym oraz nabyć bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.