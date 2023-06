Internet stał się katalizatorem transformacji polskiej branży spożywczej, przekształcając zarówno kanały dystrybucji, jak i strategie marketingowe firm. Z raportu CBOS wynika, że obecnie regularną obecność online deklaruje ponad trzy czwarte dorosłych (77%). Stwarza to ogromne możliwości dla producentów i sprzedawców produktów spożywczych. Jakie perspektywy ma rynek e-grocery? Czy to przyszłość naszych zakupów?

Jakie perspektywy ma rynek e-grocery? fot. mat. pras.

E-commerce w Polsce

Szacuje się, że wartość e-commerce w Polsce wynosi 92 mld złotych i jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie – według informacji podanych przez PARP. Nie sposób więc nie wspomnieć o kategorii zakupowej, która szturmem zdobyła w ciągu ostatnich dwóch lat e-commerce – chodzi o produkty spożywcze. Co 8. internauta (a co 3. e-kupujący) regularnie kupuje je w sieci – wynika z raportu e-Izby. Natomiast według w badaniach Gemius, aż 45% respondentów wskazało, że w ciągu ostatniego roku dokonało zakupu artykułów spożywczych online.

Prognozowany udział handlu online w sprzedaży produktów spożywczych w Polsce na koniec 2022 roku wyniósł 1,4%, a w 2027 roku ta wartość prawdopodobnie wzrośnie do 2,7% (dane badania PwC). Potencjał na rozwój jest ogromny, tym bardziej że lubimy zakupy spożywcze – w porównaniu do zachodnich krajów, robimy je średnio ok. 2-3 razy w tygodniu (a na zachodzie 1-2 razy w tygodniu). Ponadto, ok. 40% polskich respondentów deklaruje, że dokonuje ich codziennie.

Wzrost rynku e-grocery

Istotny wzrost rynku e-grocery oznacza, że retailerzy powinni poważnie potraktować swoją strategię działań e-commercowych, równocześnie nie zapominając o tych stacjonarnych, ponieważ w najbliższym czasie dominującym modelem sprzedaży w branży spożywczej będzie omnichannel – wskazuje Anna Olipra, CEO GlobalSM. Polska branża spożywcza w internecie ma wiele możliwości, ale także wyzwań. Firmy muszą dostosować swoje strategie, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów i skorzystać z nowych technologii. Pomimo wyzwań, przyszłość wygląda obiecująco, a innowacje i zmiana podejścia do klienta mogą przyczynić się do dalszego wzrostu i rozwoju sektora – dodaje.

Dominację omniklienta potwierdza raport firmy Gemius, gdzie na pytanie: Jak często zdarza się tak, że szukasz w serwisach internetowych dokładnych informacji o poniższych produktach, ale kupujesz je w sklepach tradycyjnych?, aż 37% respondentów przy odpowiedziach zawsze i często wskazało na produkty spożywcze.

Co ciekawe, ankietowani badania „E-commerce w Polsce 2022” najwięcej średnio miesięcznie wydali online na odzież, dodatki i akcesoria oraz właśnie na artykuły spożywcze. Wydatki wynosiły w wymienionych kategoriach przeciętnie 213 zł. W przypadku artykułów spożywczych więcej na ten cel przeznaczyły osoby lepiej oceniające swoją sytuację materialną, ale też badani w wieku 25-34 lata.

Rynek e-commerce w Polsce ma duże możliwości rozwoju. Przewiduje się, że innowacje, takie jak automatyzacja i sztuczna inteligencja, odgrywać będą kluczową rolę w przyszłości e-grocery. Nowe technologie mogą pomóc firmom spożywczym w pokonaniu istniejących wyzwań. Automatyzacja może usprawnić proces pakowania i dostawy produktów, podczas gdy sztuczna inteligencja może okazać się wsparciem w analizie danych zakupowych, personalizacji oferty dla klientów oraz optymalizacji zarządzania zapasami. Ponadto, firmy spożywcze, które zdecydują się na wdrażanie i wykorzystywanie takich rozwiązań, mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną, zwiększyć swoją efektywność operacyjną i lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów.

Z pewnością obserwacja i analiza trendów są kluczowe dla każdej firmy, która chce z sukcesem prowadzić swoje działania. Polski rynek spożywczy w internecie to dynamicznie rozwijająca się przestrzeń, pełna nie tylko wyzwań, ale przede wszystkim szans dla przedsiębiorców. Ważne jest więc, aby w odpowiedni sposób zadbać o doświadczenia zakupowe klienta, który będzie do nas wracał – podsumowuje Anna Olipra, CEO GlobalSM. Potencjał tego segmentu dostrzegają również firmy z sektora usług kurierskich, poszerzając swoją ofertę właśnie o dostawy jedzenia – dodaje.

