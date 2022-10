Zespół analityczny Super Prezenty sprawdził zwyczaje Polaków związane z wręczaniem i otrzymywaniem prezentów. Czy Polacy lubią dostawać prezenty, jakie upominki i dla kogo kupują, ile na nie wydają, a także gdzie je nabywają?

Jakie prezenty lubimy dostawać najbardziej?; fot. unsplash

77% ankietowanych lubi dostawać prezenty, ale 18.3% woli je wręczać.

Najczęściej kupujemy prezenty z okazji urodzin oraz Bożego Narodzenia.

Prawie połowa ankietowanych (47,3%) jednorazowo wydaje na prezenty 100-200 zł.

Najdroższe prezenty kupujemy dla swoich drugich połówek – aż 62,4% ankietowanych wręcza najdroższe prezenty dla swojej żony/partnerki/męża/partnera.

Jaki prezent kupić?

Prezent, który cieszy ankietowanych najbardziej, to wspólne wyjście lub wyjazd.

Prawie połowa ankietowanych (47,3%) jednorazowo wydaje na prezent między 100 a 200 złotych.

Spośród największych miast Polski najwięcej na prezenty wydają mieszkańcy Białegostoku.

Najczęściej kupujemy prezenty w Internecie. Robi tak 45,9% ankietowanych. Inspiracji prezentowych również szukamy przede wszystkim w Internecie – deklaruje tak 68% ankietowanych. Drugie miejsce zajmują polecenia i rekomendacje. Zdecydowanie w najmniejszym stopniu inspiruje nas telewizja.

Aż 75,7% Polaków udaje, że nietrafiony prezent im się podoba.

Ulubiony sposób świętowania Polaków to po prostu wspólne spędzenie czasu.

Najbardziej nietrafione prezenty to: akcesoria, które podkreślają nasze mankamenty (jak np. bielizna wyszczuplająca), rzeczy, które już posiadamy, upominki świadczące o nieznajomości obdarowywanego (alkohol dla abstynenta) czy pozornie praktyczne przedmioty (jak mop czy ścierki).

KTO WOLI DOSTAWAĆ, A KTO DAWAĆ PREZENTY?

Mogłoby się wydawać, że każdy lubi dostawać prezenty. Okazuje się, że to błędne przekonanie. Badanym zadano pytanie, czy lubią dostawać prezenty i dając im do wyboru trzy możliwe odpowiedzi: “Tak”, “Nie”, “Wolę dostawać”. Oczywiście, większość przepada za otrzymywaniem upominków – deklaruje tak ponad 77% ankietowanych. Jednak 4,5% po prostu tego nie lubi, a 18,3% woli je dawać niż otrzymywać.

Przeanalizowano również preferencje związane z wręczaniem prezentów pod kątem płci. Wnioski są bardzo ciekawe. Więcej ankietowanych mężczyzn niż kobiet preferuje wręczać upominki – aż 29% ankietowanych deklaruje takie stanowisko. A co na to panie? Podobnym podejściem cechuje się ponad 17% respondentek, a więc 12 punktów procentowych mniej.

Podobnie jest z otrzymywaniem prezentów. Okazuje się, że tylko 60% ankietowanych mężczyzn lubi dostawać prezenty. Ponad 78% ankietowanych pań przyznaje, że lubi otrzymywać upominki. Można więc wysnuć wniosek, że kobiety znacznie bardziej doceniają takie gesty.

A jak do kwestii otrzymywania prezentów ma się nasz wiek? W każdej z grup wiekowych zdecydowana większość osób twierdzi, że lubi otrzymywać upominki. Odnotowano jednak pewne różnice. Im jesteśmy starsi, tym bardziej cieszy nas dawanie prezentów. Aż 23% osób powyżej 65 roku życia deklaruje, że woli wręczać niż otrzymywać upominki. Dla porównania podobnego zdania jest tylko 16% osób w wieku 46-55. Co ciekawe, to właśnie w tym przedziale wiekowym najmniej osób wykazuje tak altruistyczne podejście.

TOP 5 OKAZJI, NA KTÓRE POLACY NAJCZĘŚCIEJ KUPUJĄ PREZENTY

Z jakiej okazji najczęściej wręczamy prezenty? Prawdopodobnie wyniki naszych badań nie będą zaskakujące – są to urodziny (87,1% ankietowanych), a także Święta Bożego Narodzenia (83,7% respondentów).

Na trzecim miejscu znajdują się imieniny. Z tej okazji prezenty wręcza prawie połowa ankietowanych — dokładnie 49,3%. Tuż za podium znalazł się Dzień Matki (41%). Co ciekawe, ojcom prezenty wręczamy nieco rzadziej – taki zwyczaj deklaruje 28% respondentów. Dobrą okazją do podarowania upominków jest także Dzień Dziecka – prezenty najmłodszym kupuje 38,3% ankietowanych. Prawie (a może tylko?) ⅓ (29,4%) badanych osób obdarowuje swoich partnerów z okazji rocznicy.

W zestawieniu znalazły się nie tylko święta Bożego Narodzenia. 25,2% ankietowanych wręcza prezenty z okazji Wielkanocy. Tradycja wręczania drobnych upominków na Święta Wielkanocne nie jest co prawda tak popularna jak zostawianie prezentów pod choinką na Boże Narodzenie, ale warto wiedzieć, że w wielu regionach Polski zając wielkanocny jest obowiązkowym elementem Świąt. W Polsce „zajączek” obchodzony jest między innymi na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.

18,9% respondentów obdarowuje swoje babcie prezentami w ich święto. Z kolei z okazji Dnia Dziadka upominki wręcza 14,2% osób, czyli o ponad 4 punkty procentowe mniej. Czy wynika to z tego, że dziadków cenimy mniej? Niekoniecznie. Warto zwrócić uwagę na to, że średni wiek życia mężczyzn w Polsce jest niższy od kobiet. Właśnie to może być przyczyną tego, że ankietowani wskazywali Dzień Dziadka rzadziej niż święto babci jako okazję do wręczania upominków.

Czy musi być jakaś okazja, żeby wręczyć komuś prezent? Jasne, że nie. 37% ankietowanych nie potrzebuje okazji, aby obdarować swoich bliskich.

KTO I ILE WYDAJE NA PREZENTY?

Wiele osób na pewno zgodzi się z tym, że najważniejsza nie jest wartość materialna prezentu, a sam gest. Ile Polacy wydają na prezenty? Okazuje się, że:

Prawie połowa ankietowanych (47,3%) jednorazowo wydaje na prezent między 100 a 200 złotych. Drugą grupę stanowią osoby, które wydają na prezent mniej niż 100 zł – deklaruje tak 36,7% ankietowanych. Trzecia lokata to wydatki o wartości powyżej 200 zł – taką opcję wybrało 16% respondentów.

Nie jest tajemnicą, że to, ile wydajemy na prezenty zależy nie tylko od sympatii, jaką darzymy obdarowywanego, ale także stanu naszego portfela. Zgodnie z danymi GUS najwyższe wynagrodzenia odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i śląskim. Z kolei najniższe – w podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Czy odzwierciedlają to zebrane dane?

Wyniki są jednoznaczne – najwięcej na prezenty wydają mieszkańcy Białegostoku. To tam odnotowano najwyższy odsetek ankietowanych kupujących prezenty za kwotę powyżej 200 zł i najniższy za nie więcej niż 100 zł. Na dalszych pozycjach znalazł się Szczecin, Katowice i Gdańsk.

Co ciekawe, powiedzenie o krakowskich centusiach okazało się prawdziwe. Zaledwie 10,45% respondentów z tego miasta wydaje na prezenty więcej niż 200 zł. 45,52% przeznacza z kolei na upominki nie więcej niż 100 zł. Od małopolskich zwyczajów nie odbiega Łódź. Aż 46,22% ankietowanych z tego miasta wydaje na prezenty mniej niż 100 zł, a tylko 19,92% – powyżej 200 zł.

Zbadano także osobno hojność mężczyzn i kobiet. Okazuje się, że znacznie bardziej skłonni do większych wydatków są panowie – aż 41,54% ankietowanych mężczyzn przyznało, że wydaje na prezenty powyżej 200 zł. To trzykrotnie więcej niż w przypadku kobiet. Tylko 14,27% pań wydaje na prezenty jednorazowo więcej niż 200 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że statystycznie kobiety zarabiają w Polsce mniej niż mężczyźni.

Na to, ile pieniędzy przeznaczamy na upominki, ma wpływ także rok naszego urodzenia. Wraz z wiekiem maleje odsetek osób wydających na prezent nie więcej niż 100 zł, natomiast rośnie odsetek osób wydających na prezent więcej niż 200 zł. Może być to związane z ustatkowaniem i poprawą statusu majątkowego, co często następuje z biegiem lat.

NAJDROŻSZE PREZENTY – CZYLI JAKIE?

To, ile średnio Polacy wydają na prezenty, to jedno. Ankietowanych zapytano także, ile kosztował najdroższy prezent, który kiedykolwiek kupili.

Wyniki prezentują się następująco:



Najliczniejsza grupa ankietowanych (25,9%) wydała na najdroższy prezent między 500 a 1000 zł.

23,1% ankietowanych na najdroższy prezent wydało między 200 a 300 zł.

18,3% wydało na najdroższy prezent więcej niż 2000 zł.

Jedynie 2,6% respondentów na najdroższy prezent wydało nie więcej niż 100 zł.



Największy odsetek osób, które wydały na najdroższy prezent więcej niż 2000 zł zanotowano wśród mieszkańców Poznania, Gdańska i Warszawy. Z kolei najmniejszy – wśród wrocławian, rzeszowian i łodzian.

Potwierdza się również teza, że wraz z wiekiem Polacy są skłonni wydawać więcej na prezenty. Najwyższy odsetek osób, które wydały na najdroższy prezent więcej niż 2000 zł stanowią osoby w wieku powyżej 65 lat. Z kolei najmniejszy wśród osób najmłodszych. Wśród nich tylko 9,80% wydało na upominki więcej niż 2000 zł. Prawdopodobnie jest to związane z możliwościami zarobkowymi i statusem majątkowym, które zmieniają się wraz z wiekiem.

DLA KOGO KUPUJEMY NAJDROŻSZE PREZENTY?

Z reguły im bliższa więź, tym droższy prezent. Potwierdzają to przeprowadzone przez nas badania. Okazuje się, że:

Najbardziej doceniamy swoje drugie połówki – aż 62,4% ankietowanych wręcza najdroższe prezenty dla swojej żony/partnerki/męża/partnera.

Na drugim miejscu znaleźli się rodzice. To właśnie dla nich najdroższe upominki kupuje 19,52% respondentów. Być może są to osoby, które nie znalazły jeszcze swojej drugiej połówki?

Na trzecim miejscu ex aequo uplasowali się przyjaciele oraz rodzeństwo. Dla nich najdroższe prezenty wręcza dokładnie 8,57% badanych.

Niektórzy nie oszczędzają również na prezentach dla dziadków. Jest to jednak zaledwie 0,7% ankietowanych. Najmniej osób kupuje drogie upominki dla swoich współpracowników i przełożonych – mowa o 0,3% badanych osobach. Czy oznacza to, że nie lubimy swoich szefów? Niekoniecznie. Warto wziąć pod uwagę fakt, że na prezenty dla koleżanek czy kolegów z pracy składa się co najmniej kilka osób. Nasi ankietowani mogli sugerować więc się tym, ile realnie przeznaczają na takie upominki, a nie ile wynosi ich rzeczywista wartość.

GDZIE POLACY SZUKAJĄ INSPIRACJI NA PREZENTY ?

Czasem prezenty wpadają nam do głowy spontanicznie. Bywa też, że wsłuchujemy się uważnie w to, co mówi osoba, którą planujemy obdarować, aby wyłapać, czego może ona potrzebować. Niektórzy nawet pytają o to wprost. Co jednak robimy, gdy odpowiedź na pytanie, co kupić danej osobie nie jest dla nas oczywista? Postanowiliśmy się temu przyjrzeć. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych szuka inspiracji prezentowych w Internecie – robi tak aż 68% z nich.

Prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem, że polegamy również na poleceniach znajomych. Rekomendacje jako źródło inspiracji wskazuje prawie ⅓ ankietowanych – dokładnie 29,4%.

Warto zwrócić uwagę na to, że Internet całkowicie zdeklasował w tej kwestii telewizję. Tam inspiracji na prezent szuka zaledwie 0,60% respondentów. Co więcej, ponad 2 razy częściej szukamy inspiracji w gazetach – robi tak 2% ankietowanych.

Czy miejsca szukania inspiracji na upominek różnią się w zależności od wieku? Tak – różnice nie są jednak drastyczne. Prym w każdej grupie wiekowej wiedzie Internet. Co ciekawe, wraz z wiekiem coraz chętniej korzystamy z poleceń znajomych. Wśród osób w wieku 18-25 lat robi tak zaledwie 15,69%. Z kolei wśród ankietowanych w wieku powyżej 65% – już 37, 28%.

Osoby po 65 roku życia najczęściej ze wszystkich szukają inspiracji w gazetach – robi tak 5,33% z nich. Wśród osób starszych nieco popularniejsza jest również telewizja – wciąż są to jednak wyniki oscylujące w granicach 1%. Co ciekawe, reprezentanci grup wiekowych 18-25, 26-25, 36-45, w ogóle nie szukają inspiracji prezentowych w telewizji.

PREZENTY, KTÓRE CIESZĄ NAJBARDZIEJ

Niektórzy mówią, że sam prezent ma drugorzędne znaczenie, a najważniejszy jest sam gest. Nie da się jednak ukryć, że pewne upominki cieszą nas bardziej, a inne mniej. Jakie prezenty doceniamy więc szczególnie?

Dzięki badaniom udało nam się wyłonić ulubione prezenty Polaków. Na pierwszym miejscu znalazł się wspólnie spędzony czas podczas wyjazdu czy wakacji – takiego zdania jest 18,1% respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się biżuteria (17,6%). Ostatnią pozycję na podium zajęły książki – z wynikiem 13,8%.

Co ciekawe, Polacy zdecydowanie lubią także wybierać prezent dla siebie samodzielnie. 12% respondentów docenia karty podarunkowe, a 8,3% najbardziej cieszy się z pieniędzy.

Na dalszych miejscach znalazły się takie upominki jak kosmetyki (5,68%), wizyta w SPA lub masaż (5,38%), upominki DIY, czyli prezenty robione własnoręcznie (4,98%), ubrania (3,88%), elektronika (3,78%), wyjście do restauracji (3,49%), a także ekstremalne przeżycie jak skok na bungee czy lot balonem (2,19%). Najmniej osób za najlepszy prezent uważa jedzenie – taką opcję zadeklarowało zaledwie 0,80% ankietowanych.

Ciekawie prezentują się preferencje prezentowe z uwzględnieniem płci. W pewnych kategoriach prezentów zaobserwowaliśmy duże różnice między preferencjami kobiet i mężczyzn.

Z naszego badania wynika, że istnieją prezenty, które z większym prawdopodobieństwem ucieszą Panie. Są to:

biżuteria,

karty podarunkowe,

kosmetyki,

wizyta w SPA.

Z kolei Panowie bardziej cieszą się z:

ekstremalnych przeżyć (np. skok na bungee, lot balonem, itp.),

elektroniki.

Co ciekawe, prawie dwa razy większy odsetek mężczyzn niż kobiet deklaruje zadowolenie z prezentu wykonanego własnoręcznie (DIY).

