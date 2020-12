Jakie produkty spożywcze Polacy kupią na Święta? (badanie)

Jak pokazują wyniki badania, Polacy sporządzają listy zakupowe (83%) w większości używając do tego po prostu kartki i długopisu – tak robi 65% badanych. W grupie osób między 18. a 35. rokiem życia rośnie trend tworzenia list na smartfonach (48%). Każdy z nas ma inny sposób na przygotowanie listy. Jedni robią ją tuż przed zakupami, inni tworzą ją na podstawie planowanych posiłków, a jeszcze inni na bieżąco spisują braki. Aż 83% badanych wskazuje, że zakupy z listy stanowią większość koszyka, a 14% badanych trzyma się jej ściśle.

Co w koszyku na Święta?

Czy posiłki świąteczne przygotujemy w sposób korzystny dla naszego zdrowia? Jest na to szansa, bo według badania Kantar Polacy wskazali w większości prawidłowo, a więc zgodnie z piramidą żywieniową, produkty, które powinny stanowić podstawę naszej diety oraz te, które należy ograniczać.

Jednak większe zakupy domowe, takie jak te świąteczne, to dla Polaków okazja do uzupełnienia zapasów kuchennych w wielu kategoriach produktowych, także tych, których ilość należy ograniczać w codziennej diecie, jak np. mięso i wędliny. Badani wskazali, że w przypadku takich zakupów prawie zawsze lub zawsze znajdują się one w ich koszyku (najwyższy wskaźnik - 83%). W dalszej kolejności respondenci kupują warzywa (82%) i owoce (81%). Tuż za podium plasują się produkty mleczne (80%), pieczywo (76%) i tłuszcze, jak olej, oliwa czy masło (73%). Zdecydowanie najrzadziej kupujemy dania gotowe (21%) i orzechy oraz nasiona (23%).

Święta, święta, a po świętach?

Czym nasze codzienne zakupy różnią się od tych świątecznych? W grupie produktów, które kupujemy najczęściej – kilka razy w tygodniu lub raz na tydzień – są owoce (92%), warzywa (90%) i produkty mleczne (84%). Sporą grupę, ale już mniejszą niż w przypadku większych zakupów, stanowi też mięso (77%), pieczywo ciemne (70%) i pieczywo jasne (69%).

A jak to się ma do częstotliwości spożywania produktów z poszczególnych grup? Na podium znajdują się warzywa, owoce i …kawa – bardzo często lub w bardzo dużej ilości spożywa je odpowiednio 76%, 72% i 54% badanych.

By sprawdzić, na ile te deklarowane decyzje zakupowe i żywieniowe służą zdrowiu, odnieśliśmy je do skali Nutri-Score. Nutri-Score to dobrowolny system znakowania żywności, który stanowi całościowe podsumowanie wartości odżywczej danego produktu i wskazuje, jak często lub w jakich ilościach warto spożywać dane produkty.