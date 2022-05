Jakie są perspektywy rozwoju ukraińskiego handlu detalicznego w Polsce?

Już 9 na 20 ukraińskich firm z sektora handlu rozważa wejście na rynek polski. Jakie perspektywy dla siebie widzą na naszym rynku handlowcy z Ukrainy?

Andrij Żuk, współzałożyciel i prezes zarządu RAU analizuje polski rynek handlu pod kątem obecności ukraińskich firm. fot. RAU/shutterstock

Andrij Żuk, współzałożyciel i prezes zarządu ukraińskiej organizacji branżowej sektora handlu RAU napisał tekst, w którym analizuje perspektywy rozwoju ukraińskiego handlu detalicznego w Polsce.

Poniższy tekst publikujemy w całości za zgodą serwisu rau.ua Oryginalna treść dostępna jest pod linkiem: https://rau.ua/novyni/ukr-ritejl-v-polshhi/

Ukraińskie firmy handlowe szukają szans w Polsce

Na pytanie: Czy Twoja firma rozważa wejście na polski rynek? twierdząco odpowiada już 9 na 20 ukraińskich firm handlowych, a 3 z nich już prowadzą działalność w Polsce.

Wojna jest ważną lekcją dla ukraińskiego handlu detalicznego. Wiele firm z tego obszaru doszło do wniosku, że dobrze byłoby mieć „lotnisko zapasowe”, czyli biznes działający w innej jurysdykcji.

- Wiele ukraińskich firm rozważa ekspansję do innych krajów w bliskiej i dłuższej perspektywie. To już się dzieje. Potraktujmy polski rynek jako jeden z potencjalnych kierunków ekspansji, a także przeanalizujemy związane z nim czynniki, które mogą przyczynić się do powstania i rozwoju ukraińskich firm w Polsce - zachęca Żuk.

Ukraiński handel w Polsce a Unia Europejska

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest członkostwo Ukrainy w UE.

- Gdy tylko wraz z zakończeniem wojny Ukraina stanie się oficjalnie kandydatem do członkostwa w UE, zainteresowanie naszym krajem wzrośnie setki razy. Będziemy atrakcyjni zarówno dla inwestorów, jak i firm handlowych (food retail, non-food itp.) oraz producentów. Członkostwo w UE będzie miało również wpływ na ukraiński biznes: ukraińskie firmy zaczną działać według wspólnych standardów, zasad i reguł prowadzenia biznesu w UE. Dzięki temu wejście na rynek sąsiedniego państwa członkowskiego UE będzie łatwiejsze i bardziej przejrzyste, gdyż niektóre etapy adaptacji zostaną już zakończone - ocenia Andrij Żuk.

Ukraińscy handlowcy o polskim rynku detalicznym

Ekspert zauważa, że polski rynek handlu jest bardzo konkurencyjny, ale istnieją na nim wolne nisze.

- Polski rynek jest nasycony i bardzo konkurencyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o handel artykułami spożywczymi i AGD. Jest tu wielu dużych, silnych graczy. Są jednak wolne nisze dla wąskich, specjalistycznych rozwiązań. Można tu z powodzeniem rozwijać takie koncepty jak „Piekarnia Rodzinna”, „Mleko od Rolnika” i inne nowoczesne koncepty żywieniowe. Nawet w kosmetyce może być miejsce na wąską specjalizację. Na przykład marka Isei może osiągać dobre wyniki ze względu na swoją niszę; już zaczęła rozwijać biznes w Polsce w sektorze makeup, choć segment drogerii internetowych jest tu dość nasycony (m.in. Douglas, Sephora i wiele innych). Niszowe marki odzieżowe, takie jak Vovk, mogą również odnosić sukcesy w Polsce - ocenia szef RAU.

Żuk jako interesującą ocenia również niszę produktów dla dzieci.

- W Polsce ma ona jednak bardzo poważnego konkurenta - sieci handlowe, które działają w modelu biznesowym Value Chain, a także mają w swoim asortymencie odzież czy zabawki dla dzieci. Pod względem segmentu cenowego są to odpowiedniki sklepów Aurora na Ukrainie, które kontrolują produkt od zakupu surowców po sprzedaż, minimalizując tym samym koszt towaru. W Polsce w tym modelu pracuje kilkanaście firm, m.in. Kik, Pepco, Action, TEDi i inne - dodał.

Ukraińskie firmy w polskich centrach handlowych?

Andrij Żuk sporo miejsca poświęcił także centrom handlowym w Polsce.

- Polskie centra handlowe mają mało wolnej powierzchni, a przeciętny czas trwania umowy najmu to 5 lat, ale jest wiele możliwości rozwoju sieci pod względem lokalizacji. Po pierwsze, to duża liczba centrów handlowych na terenie całego kraju. Łączna liczba centrum handlowych w Polsce to 445, czyli prawie 1,5 razy więcej niż na Ukrainie. Po drugie, na Ukrainie trudno jest otworzyć sklep w regionalnym centrum handlowym, podczas gdy w Polsce centra handlowe działają w miastach liczących nawet 10 tys. osób, co wynika z wyższej zamożności przeciętnego polskiego konsumenta w porównaniu z Ukrainą - dodał.

Centra handlowe w Polsce a pandemia

Analityk zauważa, że na rozwój parków handlowych w Polsce znacząco wpłynął Covid-19. Ekspert ma tu na myśli galerie handlowe skupione wokół jednego dużego parkingu, z osobnymi wejściami do różnych sklepów.

- Dzięki tej funkcji parki handlowe działały w okresie lockdownów, w związku z czym stały się jeszcze bardziej popularne, zwłaszcza przy zakupie towarów codziennej potrzeby. Główną zaletą tego rodzaju obiektów dla najemców jest to, że utrzymanie takiego obiektu nie obejmuje kosztów wynajmującego na utrzymanie galerii, które zazwyczaj stanowią znaczną część kosztów i mogą rosnąć z roku na rok - podsumował.