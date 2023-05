Branża handlowa kieruje uwagę ku produktom wysokiej jakości. Sprzyja temu połączenie efektów skali z dobrą penetracją lokalnych rynków.

Jakość żywności coraz ważniejsza dla branży handlowej i konsumentów, fot. shutterstock

Rośnie rola żywności funkcjonalnej

Czas masowego, taniego, nadmiarowo dostępnego produktu powoli się kończy. Idą czasy nowych formuł konkurowania. Wybór kliencki i handlowy coraz bardziej skłaniają się ku jakości i specyficznemu składowi powstających produktów oraz ich kompozycji. Szczególnie interesująca jest żywność funkcjonalna. Nie jest to pojęcie nowe, ale nie jest też powszechnie stosowane po „obu stronach” rynku, czyli po stronie oferentów (podaż), jak i konsumentów (popyt). Definicja jest bardzo prosta i zarazem sformułowana w sposób ułatwiający pożyteczne wykorzystanie jej potencjału handlowego, dietetycznego i działań promocyjno-edukacyjnych. I to w całym w łańcuchu dostaw i wartości - informują eksperci z Uczelni Społeczno-Medycznej Beaty Mydłowskiej w Warszawie.

Funkcjonalne mogą być w zasadzie wszystkie kategorie produktów żywnościowych – prostych, ale też mocno złożonych i przetworzonych. Pod tym „sztandarem” więc aktualnie staje coraz większa część produktów żywnościowych, co pociąga zmianę sposobu komunikowania o produkcie, o diecie oraz o stylu życia.

Żywność będzie droższa, ale też i lepsza?

Żywność funkcjonalna jest świadomie adresowana ku pewnym funkcjom organizmu. Dodaje do odżywiania szereg wartości dodanych świadomie, by nawiązywały do funkcjonowania organów i możliwości ludzkiego ciała, samopoczucia, wyglądu, odporności na różnorodne zagrożenia zdrowotne. To gigantyczny potencjał dietetyczny, produkcyjny, handlowy, edukacyjny oraz promocyjny.

Sprzyjają temu procesy w sektorze handlu. Rośnie rola mniejszych obiektów, scalonych w wielosklepowe sieci. Połączenie efektów skali z dobrą penetracją lokalnych rynków kieruje uwagę handlu ku produktom „przymiotnikowym”, wyróżniającym się specyficznymi cechami w efekcie dającymi różnorodne postaci produktu wysokiej jakości.

Na tym tle produkty określone jako funkcjonalne znajdują podatny grunt dla swej roli w rynku. Nie wyklucza to wielkich obiektów, ale handlowanie w wielkich halach będzie coraz trudniejsze. Zbieżna jest ta tendencja ze światową tendencją post-covidową, wzmocnioną wojną w Ukrainie, deglobalizacji wielu łańcuchów kooperacji produkcji i handlu.

W tym „klimacie” polski rynek silnych operatorów mniejszych powierzchni, „zaprzyjaźnionych” z rynkami lokalnymi ma wielką szansę. Owszem żywność będzie droższa, ale też i lepsza. Oduczy nas to marnowania. Pomaga temu tendencja do uruchamiania systemów sprzedaży wielokanałowej. Pozwoli to redukować część kosztów i w ogniu konkurencji wypracować nowe typy ofert, diet, receptur dla domowych kuchni. Sprzyja też temu postulatowi wykuwanie się sprzyjającego lokalności europejskiego Green Deal. Efektywnie dostępna żywność jest celem nowego pomysłu na sektor żywnościowy i handel.

