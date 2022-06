Jan Kisielewski, Żabka: Co będziemy jeść za 2, 5, 10 lat?

Autor: Anna Wrona

Data: 09-06-2022, 07:56

Roślinne zamienniki mięsa, proteiny z fermentacji, a na końcu rolnictwo komórkowe. Te technologie będą dochodziły do progu cenowego mięsnych produktów w różnych perspektywach czasowych - mówi Jan Kisielewski, Head of Foresight w Żabka.

Co będziemy jeść w przyszłości?

Co będziemy jeść w przyszłości, w ciągu najbliższych 2, 5, 10 lat? Czy Żabka już wie, jakie są prognozy?

– Wiedzieć na pewno, to nikt nie wie. Byłoby arogancją mówić, że wiemy, natomiast podejrzewamy i słuchamy, co mówią konsumenci – odpowiada Jan Kisielewski, Head of Foresight w Żabka.

Podobne rzeczy w innych proporcjach

Jego zdaniem, w krótszej perspektywie nie będziemy jeść czegoś diametralnie innego. Będą to podobne rzeczy, ale w innych proporcjach. To pierwsza zmiana, która nastąpi.

Ważnym kryterium stanie się dostępność produktów - co jest nowym czynnikiem związanym z wojną w Ukrainie oraz wzrostem cen zależnym od podaży i kosztów produkcji.

To, co będziemy jeść, wyniknie też z kilku trendów związanych ze zdrowiem oraz poszukiwaniem lżejszej kuchni. Czerwone mięso coraz częściej będzie zastępowane drobiowym, będziemy więcej sięgać po ryby i produkty roślinne. Przy czym, w tej ostatniej kategorii nie chodzi stricte tylko o "roślinne zamienniki", ale także o dania po prostu "lżejsze", niewymagające dodatku mięsa, np. sałatki. Wybierając jako posiłek sałatkę, konsumenci zwykle nie definiują tego jako "Zjadłem bezmięsny posiłek" tylko "Zjadłem coś lekkiego, dobrego, zdrowego".

Konsument nie myśli kategoriami "roślinny zamiennik mięsa", tylko kategoriami "z mięsem" / "bez mięsa", "lżejsze" / "bardziej treściwe". Ważne, żeby odpowiadać na te wszystkie potrzeby. Czasami wystarczy podać sałatkę, którą konsument dobrze zna w wygodnej formie (jak nasza Dobra Karma) i to zaspokaja tę potrzebę Jan Kisielewski, Head of Foresight w Żabka

To, co zmienia trendy (które naturalnie w ludziach dojrzewają) i jest mocnym driverem, to silne wydarzenia, np. po pandemii została nam większa świadomość zdrowotna.

Cena mięsa a cena produktów alternatywnych

Jan Kisielewski przewiduje, że produkcja mięsna z czasem będzie stawać się coraz droższa. W efekcie dojdzie do wyrównania cen z zamiennikami mięsa, które złapią skalę. Kiedy roślinne zamienniki zejdą poniżej cen produktów mięsnych, staną się mainstreamowe.

Head of Foresight w Żabka wymienił trzy główne technologie, odpowiedzialne za te zmiany: roślinne zamienniki mięsa, proteiny z fermentacji i rolnictwo komórkowe.

Te technologie będą dochodziły do progu cenowego mięsnych produktów w kolejności mniej więcej za rok (roślinne zamienniki), 2-3 lata (proteiny z fermentacji), najdłuższa perspektywa to rolnictwo komórkowe.

Za ok. 10 lat rolnictwo komórkowe stanie się na tyle dostępne, że będziemy brali pod uwagę możliwość zjedzenia kotleta, który nigdy nie był zwierzęciem Jan Kisielewski, Head of Foresight w Żabka

Ważnym aspektem zmian będzie fakt, że mięso pochodzące z rolnictwa komórkowego będzie najczystszą formą mięsa.

– O tym powinniśmy już teraz zacząć mówić. Ten komunikat będzie dla konsumenta bardzo istotny. W Azji prace nad rybą komórkową rozpoczęły się, ponieważ uznano, że w 2050 roku ryby, które są w morzach, nie będą się nadawały do beztroskiego spożycia z powodu dużej ilości plastiku i innych zanieczyszczeń – wskazuje.

Jedzenie, które rozwiąże kilka problemów

Head of Foresight w Żabka tłumaczy, że jedzenie przyszłości będzie rozwiązywać kilka problemów.

To jest ciekawy trigger: wymyślmy jedzenie, które rozwiąże kilka problemów. Po pierwsze będzie jeszcze lepsze jakościowo, jeżeli chodzi o składniki. Po drugie będzie miało mniejszy impact na planetę. Po trzecie nie będzie wymagało organizmu żywego, który odczuwa Jan Kisielewski, Head of Foresight w Żabka

Jak przyznaje, duża osób może mieć obawy, czy to będzie dobrze smakowało, po co kombinować, nie chcą nowości. Jeśli się jednak okaże, że w dobrej cenie można mieć taki produkt, że jest on zdrowy i ma dodatkowe wartości, to będzie się to naturalnie rozwijało.

– Zawsze cofam się do perspektywy konsumenta. Dla niego, niezależnie od tego, jakich słów użyjemy, na koniec jest to "jedzenie". Ono musi spełniać podstawowe kategorie: muszę chcieć to zjeść, muszę mieć element przyjemnościowy, element odżywczy i energetyczny – podsumowuje Jan Kisielewski.

Jan Kisielewski był prelegentem panelu dyskusyjnego "W jaki sposób sieci handlowe odpowiadają na roślinny trend", który odbył się 25 maja 2022 roku w ramach ProVeg New Food Forum.

