Jedna trzecia konsumentów na świecie wydaje mniej i spędza mniej czasu w sklepach niż przed COVID-10 (badanie)

Rok 2020 był – i nadal jest - dość trudnym czasem z perspektywy wielu sprzedawców oraz dostawców czy też innych podmiotów pośrednio związanych z handlem. Poza tym, że przejmujemy się ogólnym stanem zdrowia i bezpieczeństwem naszych pracowników, rodzin i najbliższych, pandemia wystawia na próbę nasze umiejętności przystosowawcze, adaptacyjne, elastyczność oraz zdolność przetrwania tu i teraz. Lokalne przedsiębiorstwa wykazują się nie lada kreatywnością w kilku kwestiach: Jak sprzedają? Co sprzedają? Komu sprzedają?

Także konsumenci dostosowali się do nowych sposobów postrzegania sprzedaży detalicznej, a także nauczyli się już nowych zachowań zakupowych. To, co mogłoby wydawać się dość niezwykłe pięć czy sześć miesięcy temu, teraz coraz bardziej zdaje się częścią codzienności. Ewoluowało również to, co konsumenci określiliby mianem „must have” doświadczenia klienta jeszcze przed pandemią.

Główne aspekty badania:

POWRÓT DO ZAKUPÓW PRZYJEMNOŚCIOWYCH

49% - niemal połowa konsumentów na świecie wierzy w możliwość zakażenia wirusem Covid-19 podczas zakupów w sklepie.

71% konsumentów na świecie czuje się komfortowo odwiedzając sklepy otwierane w ramach zmniejszania obostrzeń w ich krajach

67% konsumentów na świecie mówi, że wrócili już do sklepów oferujących nie-niezbędne produkty

WARTOŚĆ ŚRODKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO

80% konsumentów na świecie czuje się pewniej widząc nowe środki zapewniające bezpieczeństwo w sklepie (jak wymaganie noszenia maseczek, płyny antybakteryjne, plastikowe ekrany, mierzenie temperatury i płatności bezgotówkowe)

Najważniejszy środek bezpieczeństwa dla wszystkich badanych grup?

Wymaganie noszenia maseczek.

ZMIANY W NAWYKACH KONSUMENCKICH

31% konsumentów wydaje mniej pieniędzy i spędza mniej czasu na zakupach w porównaniu do czasu sprzed Covid-19

Tylko 3% konsumentów wydaje więcej i spędza więcej czasu na zakupach w porównaniu do czasu sprzed Covid-19

SKRAJNE POSTAWY WOBEC POWROTU DO NORMALNOŚCI

51% - ponad połowa konsumentów na świecie przewiduje powrót do wcześniejszych nawyków zakupowych do sezonu letniego 2021. Połowa z nich (25,5%) uważa, że nastąpi to do końca 2020 roku.