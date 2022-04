Jeronimo Martins: 88 mln euro zysku netto w I kw. Wzrost o o 52,4 proc.

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w pierwszym kwartale 2022 roku 88 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 52,4 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Autor: PAP Biznes

Data: 29-04-2022, 08:15

Jeronimo Martins miało w I kw. 88 mln euro zysku netto j.d.; fot. shutterstock

Przychody grupy wzrosły w pierwszym kwartale 2022 roku o 15,2 proc. do 5,513 mld euro. EBITDA wyniosła 372 mln euro, co oznacza wzrost o 15,5 proc. rdr.

Biedronka: Przychody

Przychody sieci Biedronka wzrosły w krajowej walucie o 15,4 proc. rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 12,2 proc. Przychody w euro wzrosły o 13,4 proc. do 3,8 mld euro.



Jak podano, wzrost wolumenu osłabł na początku roku, ale wybuch wojny w marcu spowodował znaczący wzrost w niektórych kategoriach produktów, co powodowane było gromadzeniem zapasów, darowiznami i napływem uchodźców do Polski, a to przełożyło się na wzrost udziału Biedronki w rynku.



EBITDA Biedronki wyniosła 318 mln euro (wzrost o 11,4 proc. rdr w euro). Marża wyniosła 8,3 proc. (8,4 proc. rok wcześniej).



Jeronimo Martins ocenia, że solidne wyniki sprzedaży Biedronki, wzmocnione wyższymi wolumenami, pozwoliły złagodzić znaczny wzrost kosztów, który miał miejsce w marcu.



Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale 16 sklepów (11 netto) i przebudowała 61 lokalizacji. Na koniec marca miała 3.261 sklepów.



CAPEX Jeronimo Martins w pierwszym kwartale wyniósł 99 mln euro, wobec 78 mln euro przed rokiem.

Jeronimo Martins: Plany



Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2022 roku, zaprezentowane w marcu.



Jeronimo zakładało wówczas, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 850 mln euro.



Jak podawano w marcu, plan zakłada otwarcie ok. 130 sklepów Biedronka i nowego centrum dystrybucyjnego oraz przeprowadzenie modernizacji ok. 350 placówek.