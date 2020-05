Jeronimo Martins: Biedronka najbardziej odporna na kryzys ze wszystkich sieci grupy

"Wszystkie nasze biznesy będą pod wpływem pandemii. Skala tego wpływu zależeć będzie od czasu trwania pandemii i działań podejmowanych przez poszczególne kraje" - powiedziała podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.



Jak powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins, biorąc pod uwagę niepewność w krótkim i średnim terminie co do wpływu pandemii, grupa zawiesiła inwestycje w nowe sklepy i modernizacje. Wycofała się też z prognoz prezentowanych w lutym 2020 roku.



Spółka zmieniła też plany co do dywidendy za 2019 rok. Jeronimo Martins chce obecnie przeznaczyć na wypłatę dywidendy 30 proc. zysku z 2019 roku wobec wcześniej zapowiadanych 50 proc. Na wypłatę dywidendy ma trafić 130,1 mln euro, czyli 0,207 euro na akcję. Spółka nie wykluczyła jednocześnie wypłaty do końca roku pozostałej kwoty, jeśli pozwolą na to warunki.



Jeronimo Martins podało, że w marcu grupa poniosła ok. 15,5 mln euro kosztów związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa i ciągłości działań w związku z pandemią.



Jak powiedział prezes, Biedronka okazała się najbardziej odporna na kryzys ze wszystkich sieci grupy.



"Walcząc w każdy możliwy sposób o przychody, od pracy 24 h na dobę, po specjalne promocje, Biedronka zwiększyła przychody w kwietniu o 6,5 proc." - powiedział.



W I kwartale sprzedaż w Biedronce wzrosła w I kwartale o 12,6 proc. do 3,3 mld euro (13,2 proc. wzrostu w krajowej walucie).



Wzrost LFL wyniósł 11,1 proc. Inflacja koszyka wyniosła w tym okresie średnio 4,9 proc.



W okresie styczeń - luty LFL w Biedronce wyniosło 13,2 proc., a w marcu, wskutek wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się i liczbie klientów, dynamika wzrostu zmniejszyła się do 7,4 proc.



Marża EBITDA Biedronki, głównie z powodu kosztów związanych z epidemią, spadła w I kwartale do 8,5 proc. z 9 proc. przed rokiem.



Przedstawiciele spółki zapowiadali wcześniej, że ich celem na ten rok jest płaska marża EBITDA w tej sieci.



"Wycofujemy się ze wszystkich prognoz, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie. Będziemy jednak walczyć" - powiedziała Ana Luisa Virginia.