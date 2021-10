Jeronimo Martins i Biedronka z dobrymi wynikami w III kw. 2021

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w trzecim kwartale 2021 roku 137 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 115 mln euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Jeronimo Martins z 137 mln euro zysku netto w III kw. 2021, wzrost o 19,5 proc. rdr

Przychody Jeronimo Martins

Przychody wzrosły w tym okresie o 8,7 proc. do ok. 5,304 mld euro (z ok. 4,881 mld euro przed rokiem). EBITDA wyniosła 429 mln euro, co oznacza wzrost o 8,8 proc. rdr.



Po trzech kwartałach 2021 roku EBITDA grupy wzrosła o 11,1 proc. rdr do 1.144 mln euro przy przychodach na poziomie 15,206 mld euro (wzrost o 7,1 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 324 mln euro (wzrost o 47,7 proc. rdr).

CAPEX Grupy Jeronimo Martins wyniósł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku 364 mln euro wobec 258 mln euro rok wcześniej, z czego nakłady w Biedronce sięgnęły 239 mln euro.



W całym 2021 roku nakłady mają wynieść ok. 650 mln euro, z czego ok. 60 proc. w Biedronce.

Wyniki Biedronki

Przychody sieci Biedronka wzrosły po trzech kwartałach w krajowej walucie o 10,3 proc. rdr do 10,6 mld euro, a w III kwartale wzrosły o 11,2 proc. do 3,6 mld euro. Sprzedaż LFL wzrosła narastająco o 7,8 proc. i wzrosła o 8,1 proc. w samym trzecim kwartale.

EBITDA Biedronki wzrosła po trzech kwartałach o 6,4 proc. do 972 mln euro. Marża EBITDA spadła do 9,1 proc. z 9,2 proc. rok wcześniej.