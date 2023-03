Jeronimo Martins obserwuje, że konsumenci w Polsce są teraz bardziej ostrożni w decyzjach zakupowych - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji. Biedronka będzie nadal inwestować w ceny.

Biedronka będzie inwestować w ceny; fot. shutterstock.com

Rośnie liczba klientów Biedronki

"Obserwujemy, że polski konsument jest teraz bardziej ostrożny w związku z wysoką inflacją i wysokimi stopami procentowymi" - powiedziała podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.

Jak wskazała, na wszystkich rynkach, na których działa grupa Jeronimo Martins, widać zjawisko "trading down", czyli wybierania przez klientów tańszych produktów, choć najbardziej jest to widoczne w Kolumbii. W Polsce część klientów też kupuje mniej i tańsze produkty, ale są też tacy, którzy nie zmienili swoich zachowań.



Jak poinformowała, liczba klientów Biedronki rośnie.

Dyskonty w Polsce. Biedronka, Lidl, Dino radzą sobie lepiej

Pytana o konkurencję na polskim rynku, odpowiedziała: "Polski rynek detaliczny jest bardzo konkurencyjny, ale i dość odporny po stronie konsumentów dzięki działaniom rządowym wspierającym budżety rodzin. (...) Udziały rynkowe zyskują formaty dyskontowe: Biedronka, Lidl, Dino radzą sobie lepiej dzięki swojemu modelowi biznesowemu".



Jej zdaniem Biedronka ma najlepsze ceny na rynku i będzie nadal jedną z najczęściej wybieranych sieci, co pozwoli chronić sprzedaż i rentowność.



"Biedronka będzie nadal inwestować w konkurencyjność cenową" - powiedziała Ana Luisa Virginia.

Inflacja - wpływ na klientów i dostawców Biedronki

Grupa Jeronimo Martins wskazuje, że inflacja cen żywności pozostaje wysoka i pojawiają się dopiero wczesne oznaki jej wyhamowania.

Jak poinformowała dyrektor finansowa, grupa spodziewa się dezinflacji w tym roku, choć ciężko obecnie przewidzieć jej tempo.

"Widzimy, że wysoka inflacja na początku tego roku się utrzymuje bardziej niż można się było spodziewać pod koniec ubiegłego roku. Zakładamy, że będzie ona wywierać presję nie tylko na konsumentów, ale i na naszych dostawców" - powiedziała Ana Luisa Virginia.

Dodała, że polityka cenowa pozostanie w centrum strategii grupy w tym roku, a koncentracja na wzroście sprzedaży, by wesprzeć wzrost EBITDA w warunkach inflacji kosztowej, będzie wywierać presję na marżę EBITDA grupy.

Wyniki Biedronki za 2022 r.

EBITDA Biedronki w 2022 roku wyniosła 1,54 mld euro wobec 1,34 mld euro rok wcześniej. Przychody w złotych wzrosły o 24,1 proc., a w euro sprzedaż wzrosła o 20,9 proc. rdr do 17,6 mld euro. Marża EBITDA spadła o 45 pb. do 8,8 proc.



Sprzedaż porównywalna Biedronki w czwartym kwartale wzrosła o 23,4 proc. wobec wzrostu o 23,3 proc. w trzecim kwartale 2022 roku. W całym 2022 roku wzrost LFL w Biedronce wyniósł 20,6 proc.



EBITDA grupy Jeronimo Martins w 2022 roku wzrosła o 17 proc. rok do roku do 1,85 mld euro przy przychodach na poziomie 25,39 mld euro (wzrost o 21,5 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 590 mln euro (wzrost o 27,5 proc.).

