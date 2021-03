Jeronimo Martins: spory spadek zysku netto. 420 mln zł na inwestycje w sieć Biedronka

W całym 2020 roku EBITDA grupy spadła o 1 proc. rok do roku do 1,423 mld euro przy przychodach na poziomie 19,293 mld euro (wzrost o 3,5 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 312 mln euro (spadek o 19,9 proc.).



EBITDA Biedronki w 2020 roku wyniosła 1,252 mld euro, co oznacza wzrost o 5,7 proc. rdr. Marża EBITDA wyniosła 9,3 proc. wobec 9,4 proc. w 2019 roku. W czwartym kwartale marża EBITDA wyniosła 9,5 proc., bez zmian rdr.



Sprzedaż porównywalna Biedronki wzrosła w 2020 roku o 7,1 proc., a w samym czwartym kwartale o 6,9 proc.



Rada dyrektorów Jeronimo Martins proponuje, by na dywidendę trafiło 181 mln euro, czyli 0,288 euro na akcję.

700 mln euro na inwestycje

Jeronimo Martins zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie sieci Biedronka - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Jak podano, plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek.



W Portugalii spółka planuje otwarcie ok. 10 sklepów Pingo Doce i remodeling ok. 15 obiektów. Sieć Ara ma się powiększyć o ponad 100 nowych lokalizacji.



W 2020 roku CAPEX grupy wyniósł 470 mln euro, z czego 64 proc. (302 mln euro) dotyczyło inwestycji w Biedronce. Rok wcześniej nakłady grupy wynosiły 678 mln euro.



Spółka poinformowała, że perspektywy makroekonomiczne na 2021 rok zależą w dużej mierze od rozwoju pandemii i tempa szczepień. Jak zauważono, nadal jest niepewność dotycząca możliwego wprowadzenia restrykcji, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Nie wiadomo też, jak te ograniczenia wpłyną na zachowanie konsumentów.



Jak podało Jeronimo, celem spółek z grupy są m.in. wzrost sprzedaży i ochrona rentowności poprzez dyscyplinę kosztową i udoskonalenia procesów operacyjnych.



Jeronimo Martins spodziewa się, że - podobnie jak w 2020 roku - w Polsce krajowa konsumpcja prywatna będzie najsilniejsza ze wszystkich rynków, gdzie grupa jest obecna. Inflacja żywności powinna pozostać niska pomimo wpływu podatku handlowego i opłaty cukrowej.

