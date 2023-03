Ponad tysiąc – tyle zgłoszeń otrzymali organizatorzy konkursu od 28 lutego. Być może znajduje się wśród nich zwycięski projekt, który oczaruje jury i rozkocha w sobie miliony polskich dzieci. Droga do sławy stoi otworem, wystarczy dać sobie szansę, a jest na to dosłownie ostatni dzwonek.

Termin nadsyłania prac mija 5 kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59. Wtedy zostanie zakończone zbieranie prac tekstowych w pierwszym etapie konkursu (https://piorko.biedronka.pl/).

Następnie opowieść wybrana przez Jury, będzie podstawą dla pracy ilustratorów w drugim etapie konkursu. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy utwory, których długość mieści się w przedziale od 20 do 60 tys. znaków, a tekst musi być przystępny dla dzieci w wieku miedzy 4 a 10 lat. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni, debiutujący autorzy, którzy chcą stworzyć wyjątkowe opowieści.

Strategie uczestników konkursu bywają różne – jedni, przelewają to, co im dusza podpowie już w pierwszych dniach, inni do ostatnich chwil cyzelują każde słowo i wciąż czują niedosyt poprawek. Jedno jest pewne – jeśli się nie zgłosisz, nie dasz szansy poznać Jurorom twojego talentu. Dlatego gorąco zachęcam do udziału, bo wygrana jest jeszcze cały czas na wyciągnięcie ręki.

- mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka, członek jury „Piórka”