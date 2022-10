W kontekście możliwego skażenia radioaktywnego (w sytuacji gdyby wybuchła elektrownia jądrowa) wiele mówi się o jodku potasu oraz płynie Lugola. Czym są, czym się różnią i jakie jest ich zastosowanie?

Jodek potasu jest dostępny w tabletkach.

Czym jest jodek potasu i dlaczego jest w tabletkach?

Jodek potasu wykorzystywany jest do tworzenia przeróżnych preparatów, m.in. maści do leczenia urazów, naciągniętych mięśni i obrzęków limfatycznych. Bierze udział w syntezie hormonów tarczycy i prawidłowym funkcjonowaniu gruczołu, ma działanie antyzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz antyoksydacyjne (odpowiada za wychwytywanie wolnych rodników.

Związek chemiczny jodek potasu (sól potasowa kwasu jodowodorowego, o symbolu KI) występuje w formie bezbarwnych kryształów, które łatwo sproszkować. Jodek potasu znajdziemy także w odkażającej jodynie oraz w słynnym płynie Lugola. W kuchni jodek potasu w małych ilościach dodawany jest do soli kuchennej.

Tabletki jodku potasu ułatwiają odpowiednie dawkowanie związku (mają linię z wgłębieniem), w przypadku uwolnienia radioaktywnego jodu podczas awarii elektrowni jądrowej. Na obszarze o podwyższonej radioaktywności konieczne jest przyjęcie przez osoby tam się znajdujące środków zawierających stabilny jod w dużych ilościach. Za jego wchłanianie odpowiedzialna jest tarczyca, a tabletki z jodkiem potasu mają zablokować wchłanianie radioaktywnych substancji przez organizm.

Czym jest Lugola i jak działa?

Płyn Lugola (od nazwiska francuskiego lekarza - Jean Guillaume Auguste Lugola) to antyseptyczny wodny roztwór jodu do użytku zewnętrznego o działaniu bakteriobójczym grzybobójczym i wirusobójczym. Stosuje się go do odkażania brzegów ran, otarć i zadrapań.

Płyn Lugola szerzej zasłynął po katastrofie w Czarnobylu, gdy regularne doustne podawanie płynu miało działać ochronnie na tarczycę i chronić organ przed promieniowaniem rakotwórczym. Preparat doustnie może być podawany wyłącznie po rozcieńczeniu i w dawkach uzgodnionych z lekarzem. Obecnie w przypadkach wystąpienia szkodliwego promieniowania stosowane są tabletki z jodkiem potasu.

Lista przeciwwskazań w użyciu płynu Lugola obejmuje m.in. uczulenie na substancje czynne i pomocnicze w leku, nadczynność tarczycy, gruźlicę i niewydolność nerek, otwarte rany i poparzenia skóry. Płynu Lugola nie można stosować na noworodkach i niemowlętach.

Gdzie kupić płyn Lugola?

Płyn Lugola dostępny jest w aptekach, można go kupić bez recepty. Cena opakowania płynu Lugola waha się w obrębie kilkunastu złotych za opakowanie pojemności kilkudziesięciu gramów.

Czy jodek potasu i płyn Lugola można kupić bez recepty?

Płyn Lugola można kupić recepty, receptę na jodek potasu musi wystawić lekarz.

Jak stosować jodek potasu?

MSWiA zaleca konkretne dawki w przypadku stosowania jodku potasu. Przyjęcie substancji jest zależne m.in. od wieku i stanu zdrowia. Tabletki z jodkiem potasu można rozpuszczać w wodzie i innych płynach, ale także rozgryzać i połykać.

Jodek Potasu – zalecane dawkowanie

MSWiA wyjaśnia, że tabletkę z jodkiem potasu należy przyjąć dopiero po sygnale od odpowiednich służb (tabletki zostały przekazane samorządom). Przestrzega także przed przyjmowaniem stabilnego jodu prewencyjnie. Tabletki z jodem potasu najlepiej przyjąć w ciągu 2 godzin od odpowiedniego komunikatu służb, nadal korzystne pozostaje przyjęcie ich w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania.

Dawkowanie w przypadku jodku potasu przedstawia się następująco:

noworodki - ¼ tabletki (12,5 mg jodu),

dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia - ½ tabletki (25 mg jodu),

dzieci od 3 do 12 roku życia- 1 tabletka (50 mg jodu),

dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli do 60 roku życia- 2 tabletki (100 mg jodu).

kobiety w ciąży i karmiące - 2 tabletki (100 mg jodu).

Jodek potasu – gdzie kupić?

MSWiA zapewniło, że dysponuje zapasem tabletek z jodkiem potasu w odpowiedniej ilości. W aptekach jodek potasu wydawany jest jedynie po okazaniu recepty na ten środek. Nie jest zalecane przyjmowanie w tym wypadku suplementów diety, jakie można zakupić w wielu sklepach internetowych.

Czy jodek potasu jest szkodliwy?

Jodek potasu może doprowadzić do nadczynności tarczycy. Skutkami ubocznymi przyjmowania mogą być także wymioty, biegunka, zmiany skórne w postaci wysypki, reakcje alergiczne, obrzęk ślinianek, ból brzucha i głowy, depresja oraz powiększenie tarczycy, czyli wole.

Przeciwwskazania w jego przyjmowaniu dotyczą osób uczulonych na jodek potasu, z nadczynnością tarczycy, z zapaleniem naczyń z hipokomplementemią oraz z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi ze świądem oraz pęcherzykami.

Przyjęcie jodu może zaszkodzić także osobom, które mają nieleczoną autonomię tarczycy, zaburzone czynności nerek lub nadnerczy lub przyjmują leki hamujące nadczynność tarczycy lub leki moczopędne, które oszczędzają potas. Oprócz tego na liście leków znalazły się także kaptopril, enalapril i chinidyna. Szczególną ostrożność powinny zachować także osoby, które są odwodnione.

Czy jod i jodyna to to samo?

Nie, jod i jodyna to nie to samo. Jodyna to trzyprocentowy roztwór jodu w alkoholu etylowym, który ma stężenie o wartości 90% z dodatkiem 1% jodku potasu (jako środka stabilizującego). Jodyna ma ciemnożółtą, brunatną barwę i jest stosowana w zwalczaniu bakterii, grzybów i wirusów, pomaga także w walce z chorobami skóry, takimi jak trądzik czy grzybica. Nie jest zalecane podawanie jej dzieciom poniżej 3 lat, osobom chorym na gruźlicę, nadwrażliwych na jod oraz osobami z nadczynnością tarczycy i innymi jej chorobami.

Jak stosować płyn Lugola do picia?

W przypadku zastosowania płynu Lugola do płukania gardła - przed zastosowaniem należy go rozcieńczyć. Należy wziąć 10 kropel płynu na 200 ml szklankę wody (koniecznie przegotowanej lub destylowanej). Rozcieńczać płyn Lugola można również gliceryną – taki preparat ma zastosowanie w pędzlowaniu (odkażaniu) migdałków oraz gardła. W takim przypadku płyn rozcieńcza się w stosunku 1:1.

Czy płyn Lugola jest bezpieczny?

Po wypiciu płyny Lugola mogą pojawić się działania niepożądane, w tym niedoczynność tarczycy. Nie można przekraczać dopuszczalnych dawek.

Czy płyn Lugola można kupić w aptece?

Wiele aptek, w tym stacjonarnych oraz internetowych, ma w swoim asortymencie płyn Lugola.

