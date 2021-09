JOKR: Dania gotowe z szybką dostawą - nowy trend w e-commerce

Paczkowane dania gotowe do odgrzania zdobywają serca polskich konsumentów – według danych w zeszłym roku sięgnęło po nie niemal 2/3 badanych. Teraz ten trend przyspiesza jeszcze bardziej dzięki możliwości robienia zakupów z szybką dostawą.

07-09-2021

W zeszłym roku po paczkowane dania gotowe (w tym pierogi, naleśniki czy sałatki) sięgnęło niemal 2/3 badanych Polaków wynika z raportu PMR. Niemal co czwarty z nich kupił gotowe zestawy obiadowe – zarówno z dań kuchni polskiej, jak i świata. Takie posiłki cieszyły się największą popularnością pośród badanych między 18 a 34 rokiem życia, a także osób będących na diecie wegetariańskiej.

Szybka dostawa zakupów

Jednym z najważniejszych powodów dla których klienci decydują się na zamówienie gotowych posiłków jest szybkość dostawy. Według danych JOKR, dostarczającego zakupy spożywcze na terenie Warszawy w zaledwie 15 minut, jest to kluczowy czynnik dla 77% użytkowników.

- Widzimy, że Polacy naprawdę pokochali gotowe zestawy obiadowe. To efekt zarówno zmian w zachowaniach konsumenckich będących wynikiem pandemii, jak i rosnącej oferty, dobrych cen oraz zwyczajnej wygody – gotowy do odgrzania, zdrowy posiłek dostarczony w mniej niż kwadrans to coś, co naprawdę przemawia do klientów. Widzimy to po ich wyborach. Zainteresowanie jest tak duże, że musieliśmy zwiększyć liczbę zamawianych zestawów niemalże dziesięciokrotnie. Stale pracujemy też nad rozszerzeniem asortymentu, tak by w najbliższych dniach udostępnić zupełnie nowe dania – mówi Jakub Jurkowski, Commercial Director w JOKR.

Gotowe zestawy obiadowe z szybką dostawą

Kiedy Polacy najczęściej zamawiają gotowe zestawy obiadowe z szybką dostawą? Zgodnie z przewidywaniami największe zainteresowanie pojawia się między 12:00 a 15:00 i tylko nieznacznie maleje poza tymi godzinami. Podobnie jest z dniami tygodnia: chętnie kupujemy zestawy zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Według danych JOKR klienci decydujący się na zakup gotowych posiłków kupują średnio 2 zestawy w każdym zamówieniu.