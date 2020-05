Już nie kupujemy bułek przez internet? Zakupy wychodzą z lockdownu

Zakupy wychodzą z lockdownu

Analiza trendów pokazuje utrzymujące się wysokie zainteresowanie narzędziami do komunikacji i edukacji, nieznacznie zwiększone zainteresowanie narzędziami do rozrywki oraz powoli wracające do stanu sprzed pandemii zainteresowanie kwestiami handlu i gastronomii na wynos.

- Zainteresowanie hasłami „zakupy online”, „z dostawą” i „z dowozem” wróciło do poziomu sprzed pandemii już na początku maja, utrzymuje się natomiast wyższa popularność wyszukiwań „sklep online” oraz „na wynos”. Może mieć to związek z odmrożeniem większości handlu, oraz większymi możliwościami wychodzenia z domu – dzięki czemu można było zrezygnować z dostawy jedzenia do domu i pójść odebrać je przygotowane „na wynos” – wyjaśnia Jacek Grzeszak, analityk z zespołu gospodarki cyfrowej.

Polacy wciąż intensywnie zanurzeni w rzeczywistości cyfrowej

- Pierwszy weekend po majówce charakteryzował się najmniejszym ruchem w sieci od początku pandemii, ze wzrostem o mniej niż 10% w stosunku do stycznia i lutego. Z kolei w weekend 16-17 maja odnotowano najwyższy poziom ruchu, przewyższający o 40% ruch ze stycznia i lutego. Tak duże zmiany z tygodnia na tydzień mogą być efektem pojedynczych zdarzeń – jak więcej wyjść z domu do galerii handlowych czy, z drugiej strony, duże zainteresowanie premierami filmowymi czy udostępnianą za darmo rozrywką. Porównując nasz kraj z Europą, gdzie po 18 proc. wzroście w marcu, na koniec pierwszej dekady maja wzrost ruchu w sieci wynosił już tylko 11 proc. w relacji do końcówki lutego, można zauważyć, że Polacy są wciąż bardziej intensywnie zanurzeni rzeczywistości cyfrowej niż ich europejscy koledzy – twierdzi Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej.