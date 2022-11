Handel

Już nie tylko hot dogi. Orlen chce mieć kolejny produkt pod marką własną

Autor: PAP

Data: 28-11-2022, 10:27

PKN Orlen ogłosił postępowanie dotyczące wyboru producenta napojów energetycznych pod marką własną należącą do koncernu - Orlen, które weszłyby do oferty sprzedaży w jego punktach detalicznych. Jak poinformowano w ogłoszeniu, oferty można składać do 5 grudnia.

PKN Orlen szuka producenta napojów energetycznych pod marką własną koncernu. / fot. PAP/Leszek Szymański