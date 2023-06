Lidl Polska stawia na innowacje. W tym momencie już ponad 60 proc. placówek zostało wyposażonych w tzw. elektroniczne cenówki. W kolejnych obiektach trwa ich instalacja.

Już ponad 60 proc. sklepów Lidl ma elektroniczne cenówki; fot. mat. pras.

Elektroniczne cenówki w Lidl

System elektronicznych cenówek (ESL, ang. electronic shelf label) to wsparcie przy codziennych zakupach. ESL jest bezpośrednio połączony z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym. Na wyświetlaczach znajdują się ponadto różne istotne informacje dla klienta, np. o dodatkowych obniżkach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Elektroniczne cenówki przede wszystkim sprawiają, że zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, a co za tym idzie – procesy w firmie są jeszcze bardziej wydajne. Znaczna oszczędność papieru, tuszu, energii elektrycznej potrzebnej do działania drukarek oraz innych materiałów eksploatacyjnych, to mniejsze obciążenie dla środowiska. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznych oznaczeń cenowych można zaoszczędzić nawet 120 ton papieru rocznie. Co więcej, jest to spore ułatwienie dla pracowników, którzy nie muszą wymieniać cenówek, a dzięki temu mogą poświęcać więcej czasu na rozmowy z klientami oraz bezpośrednie wsparcie w sklepie.

Jak wyglądają elektroniczne oznaczenia cenowe?

Jak wyglądają elektroniczne oznaczenia cenowe? Bardzo podobnie do klasycznych ramek, w których umieszczane są informacje o cenach – są to wyświetlacze umieszczone przy półkach z towarami. Dzięki dużym cyfrom i literom informacje są dobrze widoczne, a ich odczytanie nie powinno przysporzyć trudności klientom. Do tej pory rozwiązanie zostało wdrożone w 530 placówkach Lidl Polska, a instalacje trwają w kolejnych obiektach.

Lidl Polska inwestuje w technologie

Lidl Polska inwestuje w automatyzację i cyfryzację procesów. Sieć rozbudowuje sieć kas samoobsługowych: tradycyjnych oraz w rozmiarze XXL, powstałych z myślą o osobach robiących większe zakupy. Kasy zostały zaprojektowane w oparciu o doświadczenia klienta (UX), aby korzystanie z nich było jak najbardziej intuicyjne. Oprócz udogodnień w sklepach tradycyjnych, sieć od 2019 roku oferuje klientom możliwość korzystania z platformy do robienia zakupów online, www.lidl.pl, oraz aplikacji Lidl Plus. Posiadaczom aplikacji umożliwia płatności poprzez Lidl Pay – bez konieczności wpisywania kodu PIN.

Jednocześnie firma stawia na zielone budownictwo, stawiając swoje sklepy i centra dystrybucji w oparciu o ekologiczne technologie. Przykładem jest Centrum Dystrybucyjne Lidl Polska w Mińsku Mazowieckim. Budynek – wyróżniony statuetką CJI Award w kategorii Leading Green Warehouse Development oraz certyfikatem LEED – wyposażono m.in.: w odzyskiwanie ciepła z instalacji chłodniczej czy energooszczędne oświetlenie LED. Efektywność energetyczną sklepów zwiększają gruntowe pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, oświetlenie LED oraz system BMS służący do inteligentnego zarządzania budynkiem.

Sieć działa zgodnie ze strategią CSR na lata 2020-2025. Składa się ona z 6 filarów: ochrony klimatu, poszanowania bioróżnorodności, ochrony zasobów, uczciwego działania, promocji zdrowia oraz zaangażowania w dialog.

