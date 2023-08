Do grona najemców Parku Handlowego „Pod Wiatrakami” koło Słupska dołączyła sieć JYSK, która zajmie 1250 mkw., oraz marka TEDi, która otworzyła sklep na powierzchni 850 mkw. Istniejący od 2011 roku obiekt znajduje się obecnie w fazie rekomercjalizacji, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby okolicznych mieszkańców i wpisać się w trendy kształtujące rynek handlowy w Polsce. Za stworzenie optymalnego tenant-mix parku jest odpowiedzialny zespół międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield.

Zlokalizowany na obrzeżach Słupska Park Handlowy „Pod Wiatrakami” oferuje 18 000 mkw. powierzchni handlowej, na której działa między innymi Agata Meble, Premium Fitness & Gym i Abra Meble.

Park Handlowy „Pod Wiatrakami” na stałe wpisał się w ofertę handlową Słupska i sąsiadujących z nim miejscowości, a po 12 latach działania na lokalnym rynku naturalnym krokiem jest wzbogacenie portfolio najemców o kolejne znane i lubiane przez konsumentów marki. Dotyczy to zresztą nie tylko „Wiatraków”, ale i szeregu innych parków handlowych w Polsce. Ten format wchodzi obecnie w fazę dojrzałości, co powinno zmotywować inwestorów do ponownego przemyślenia oferty swoich obiektów – tłumaczy Michał Masztakowski, Tenant Leasing Manager, Cushman & Wakefield.