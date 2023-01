Konsument jest niekwestionowanym królem, a jego zachowania kształtują rynek handlu. Jakich produktów oczekuje? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie gwarantuje rynkowy sukces, także produktom żywnościowym i napojom.

Jakich zmian w trendach konsumenckich można się spodziewać?; fot. unsplash.com

Mintel - żywność na niepewne czasy. Trendy

Kilka dni temu Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Kierunki rozwoju trendów – które dotyczą kwestii takich jak kosmos, zmiany klimatyczne, wydajność pracy mózgu oraz zmęczenie natłokiem informacji – pokazują, że marki mogą pomóc konsumentom zaadaptować się do życia w niepewnym świecie. Marki powinny wspierać konsumentów poszukujących wartości, dostarczać efektywnych formuł produktowych i zachęcać do czerpania przyjemności z jedzenia i picia.

Trendy te nazwano: Prowiant na Każdą Pogodę, Mózg na Wysokich Obrotach, Kosmiczne Ukojenie oraz Minimum Słów.

Zmiana zachowań konsumenckich

Zaraz po ogłoszeniu trendów obowiązujących na rynku żywności, Mintel podał także te obowiązujące na rynku wszelakich dóbr konsumenckich. Sprawdźmy, czy i czym się różnią!

- Nasze analizy trendów i badania prognostyczne na rok 2023 opierają się na obserwacji kluczowych czynników rozwoju trendów i są poparte solidnymi zbiorami danych. W ciągu najbliższych 1-5 lat możemy spodziewać się zmian i ewolucji zachowań konsumentów w reakcji na globalne trendy konsumenckie - podano w raporcie.

Teraz ja - konsument w centrum uwagi

Konsumenci ponownie chcą się znaleźć w centrum uwagi, a marki mogą im w tym pomóc.

Przykład? Maal, producent wina z argentyńskiej prowincji Mendoza, wypuścił wino

o nazwie Desarmado, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „do samodzielnego montażu”. Pudełko zawiera wina z różnych odmian szczepu Malbec – w ten sposób konsumenci mogą tworzyć własne mieszanki win.

Władza w rękach ludzi - konsument współtworzy marki

"K" jak korporacja czy "k" jak konsument? Nadchodzą nowe czasy, w których konsumenci inwestują w marki, współtworzą je i głośno domagają się od nich zmian.

Przykład? Kim Kardashian została "główną konsultantką ds. smaku" w Beyond Meat, amerykańskiej firmy oferującej bezmięsne alternatywy dla tradycyjnego białka, na potrzeby kampanii promującej gotowanie z wykorzystaniem produktów firmy

Wielkie zmęczenie. Konsumenci chcą odciąć się od szumu

Konsumenci będą próbowali odciąć się od otaczającego ich szumu i skupić się na tym, co dla nich naprawdę ważne.

Przykład? Indyjska marka czystej żywności The Whole Truth Foods (TWT) ogłosiła, że na czas nieokreślony zrywa z Instagramem stwierdzając, że nie służy on marce oraz podając jako powód wypalenie i problemy spowodowane przez nieustannie zmieniające się trendy.



Kawiarnia w Arimatsu, dzielnicy miasta Nagoya w centralnej Japonii, udostępnia klientom prywatną przestrzeń do medytacji, gdzie w ciemnym i cichym otoczeniu można wypić herbatę i zjeść słodki deser.

Globalna lokalność. Konsumet chce zrobić coś dobrego

Zakupy od lokalnych producentów staną się sposobem na ochronę portfela, środowiska i psychicznego dobrostanu, dając konsumentom poczucie, że robią coś dobrego dla swojej społeczności.

Przykład? Niemiecki dyskont spożywczy Netto Marken-Discount wypuścił pod marką własną owoce i warzywa pozyskiwane od lokalnych producentów. Kod QR na opakowaniu produktu umożliwia klientom uzyskanie dodatkowych informacji na temat pochodzenia produktu.

McDonald’s w Hiszpanii zachęca konsumentów do wspierania hiszpańskich farmerów, którzy ucierpieli wskutek pożarów, poprzez dodanie do zamówienia "burgera, który nie mógł powstać" (The Burger That Couldn’t Be).

Świadoma konsumpcja

Czynniki takie jak elastyczność, trwałość i zrównoważona produkcja będą odgrywały coraz ważniejszą rolę w analizie wartości dokonywanej przez konsumenta.

Przykład? Z myślą o konsumentach, którzy coraz mocniej odczuwają skutki rosnących kosztów życia australijska sieć supermarketów Coles zaczęła

oferować 44 popularnych produktów i przekąsek w dużym rozmiarze i po promocyjnej cenie pod hasłem „Big Pack Value”.

Obecna w wielu krajach francuska sieć supermarketów Carrefour zamroziła na 100 dni ceny 100 produktów sprzedawanych pod marką własną w swoich sklepach we

Francji, żeby złagodzić skutki inflacji odczuwane przez konsumentów.

Oczekiwania konsumentów żywności

Powyższe trendy doskonale wpisują się także w strategie nowoczesnych producentów żywności, którzy muszą mocniej skupić się na konsumencie oferując mu produkty unikatowe, spersonalizowane, wyprodukowane z surowców pozyskanych ze zrównoważonych upraw czy hodowli, zlokalizowanych możliwie jak najbliżej zakładu produkcyjnego.

