Podczas spotkania w Puławach padło pytanie czy Polska Grupa Spożywcza będzie miała możliwość wykupienia od "obcego kapitału" przetwórni, które kiedyś zostały „kupione za grosze od polskich podmiotów".

Jarosław Kaczyński odpowiedział, że na razie nie ma na to funduszy. – Obawiam się, że Polska Grupa Spożywcza większych funduszy nie ma. Mam nadzieję, że ta sytuacja się szybko skończy. Ona nie jest dla Polski, generalnie rzecz biorąc, korzystna – powiedział.

Podczas spotkania padł także pomysł odkupienia sieci Żabka. Skąd ten pomysł? Prezes PiS mówi o tym, że skarb państwa odkupi od Amerykanów spółkę energetyczną. Fundusz CVC Capital Partners, który jest właścicielem sieci Żabka, jest także właścicielem PKP Energetyka. Jarosław Kaczyński mówi więc, że skoro uda się odkupić jedną spółkę od funduszu, rząd może mieć apetyt na więcej.

I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku

– powiedział Kaczyński.