Od 12 do 14 grudnia klienci Lidla kupią płat karpia za 4,99 zł/ 100 g. W dodatku w weekend 17-18 grudnia będzie można skorzystać ze specjalnej akcji promocyjnej.

Karp w Lidlu taniej przez 3 dni. Kto może skorzystać z promocji?

Karp w Lidlu taniej przez 3 dni

Karp od dziesiątek lat jest tradycyjną, wigilijną potrawą, bez której wielu Polaków nie wyobraża sobie Świąt. Od poniedziałku 12 grudnia do środy 14 grudnia klienci sklepów Lidl Polska kupią płat tej ryby za jedyne 4,99 zł/ 100 g.

W weekend 17-18 grudnia będą mogli skorzystać ze specjalnej akcji promocyjnej: za zakup 1 kg karpia w cenie 49,90 zł otrzymają kupon rabatowy o jego wartości. Nie muszą się również obawiać o dostępność płatów, gdyż są one dowożone do sklepów codziennie rano.

Promocja na karpia w Lidlu

Karpia warto jadać nie tylko od święta, ponieważ zawiera nienasycone kwasy omega- 3 i omega- 6, które wspomagają m.in. funkcjonowanie układu krążenia i pracę mózgu. To także źródło białka, wapnia oraz kolagenu, wpływającego pozytywnie na strukturę skóry i stawów. Ponadto w mięsie karpia znajdują się witaminy (m.in. A, D, E) oraz mikroelementy: potas, żelazo, sód. Spożywanie tej ryby, podobnie jak wielu innych, jest więc korzystne dla zdrowia. Choć karp został sprowadzony do Polski prawdopodobnie już w XII w., sztandarową, polską potrawą wigilijną, stał się dopiero w czasach powojennych – ze względu na łatwość jego hodowli.

Skąd pochodzi karp sprzedawany w Lidlu?

Płaty karpia sprzedawane w sklepach Lidl Polska pochodzą z Polski. Są świeże, dowożone codziennie. Tylko w dniach 12-14 grudnia ich cena wyniesie 4,99 zł/ 100g. W weekend 17- 18 grudnia będzie obowiązywała specjalna akcja promocyjna: za zakup 1 kg karpia (49,90 zł), klienci otrzymają w aplikacji Lidl Plus kupon rabatowy o jego wartości.

Kupon o wartości 49,90 zł jest przyznawany w aplikacji Lidl Plus i ważny w dniach 22.12-24.12.2022 r. Aby skorzystać z kuponu, należy zrobić zakupy za min. 249 zł. Do sumy tej nie są wliczane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze i preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl