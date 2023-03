Technologia musi być tworzona z myślą o kliencie. To on ma widzieć korzyść z używania rozwiązań, które w końcowym rozrachunku dadzą również zysk firmie wprowadzającej nowe narzędzia. Zanim zaproponujemy „inteligentne koszyki”, które same naliczą rachunek za zakupy w sklepie stacjonarnym, zapytajmy samych kupujących, czego tak naprawdę wymagają od nowoczesnych rozwiązań.

Kasy samoobsługowe pojawiają się w coraz większej liczbie sklepów/ fot. mat. prasowe

W polskich sklepach coraz częściej można skorzystać z kas samoobsługowych. Co chwilę któraś z sieci handlowych informuje, że przekroczyła kolejny tysiąc zrobotyzowanych urządzeń w swoich placówkach. Zapłacić za towar bez kontaktu z pracownikiem możemy nie tylko w marketach czy dyskontach, lecz także mniejszych osiedlowych placówkach.

W teorii dla wszystkich ma być prościej i szybciej. Klient nie stoi w kolejkach, a pracownik, zamiast skanować kolejne produkty, zajmuje się uzupełnianiem towaru, udzielaniem pomocy kupującym przy półkach lub może być oddelegowany do zadań „niewidzialnych” z punktu widzenia konsumentów.

Technologia dla kupujących czy sklepów?

Jednak praktyka często wygląda nieco inaczej. Dostrzegamy tłumy przed tradycyjnymi kasami, a przy tej samoobsługowej znajduje się jeden czy dwóch kupujących, którzy nierzadko muszą się mierzyć z przeszkodami.

„Jak właściwie nazywała się ta bułka?”, „Wziąłem zwykłe banany, a przez przypadek naliczyłem premium”, „Wino do kolacji? Przepraszam, czy ktoś może do mnie podejść?”. To tylko kilka sytuacji, w których technologia nie okazuje się intuicyjna i prosta w obsłudze. Pracownik musi przerwać wykonywanie dotychczasowych obowiązków, a jeśli odchodzi od kasy standardowej na pomoc klientowi z tej samoobsługowej, to jednych i drugich czeka co najmniej nienawistny wzrok pozostałych osób w kolejce.

– Sztuczna inteligencja i roboty miały przejąć od nas wykonywanie codziennych, rutynowych i nużących obowiązków. Tymczasem dziś sami skanujemy swoje produkty, ważymy warzywa i owoce, wyszukujemy rodzaj pieczywa. Często mając z tym spory problem. Otwarte więc pozostaje pytanie, dlaczego nowe technologie częściej ułatwiają zadanie firmom, np. poprzez obcinanie kosztów, niż docelowym klientom, i jakie mechanizmy sprawiają, że się na to godzimy – mówi Krzysztof Kozak, ekspert ds. innowacji w Symetrii, firmie zajmującej się zachowaniami klientów w cyfrowym świecie.

Pandemia oswoiła kasy samoobsługowe

Jednym z czynników, który sprawił, że kasy samoobsługowe stały się dla kupujących interesującym rozwiązaniem – mimo swoich niedogodności – była pandemia i okres lockdownów. Samodzielna obsługa generowała mniejsze kolejki, a także w większym stopniu pozwalała zachować dystans społeczny i skróciła czas przebywania w pomieszczeniu zamkniętym. Pozwoliła też na nieco płynniejszą pracę sklepom, które borykały się brakami kadrowymi. Etap obostrzeń mamy jednak za sobą i przesłanka pandemiczna ma już mniejsze uzasadnienie.

– Od lat jesteśmy przyzwyczajani do używania cyfrowych technologii. Trzeba przyznać, że wiele z nich po prostu się sprawdza. Zakupy przez internet czasami są tak mało angażujące, że robimy je między kolejnymi mrugnięciami oka. Szybko, bezpiecznie, z dostawą na czas. Nie może więc dziwić to, że kupujący szukają alternatywy dla stania w długich kolejkach. Chcą po prostu dostać to, czego potrzebują, i wrócić do domu. I dlatego są otwarci na skorzystanie z nowej opcji obsługi i płatności, pod warunkiem że jest to dobre doświadczenie, które nie generuje niespodziewanych strat czasu i energii psychicznej lub fizycznej – dodaje Krzysztof Kozak z Symetrii.

Kasa samoobsługowa dla każdego

W badaniu opublikowanym pod koniec ubiegłego roku przez amerykańską firmę Catalina, która od ponad 40 lat zajmuje się handlem stacjonarnym oraz internetowym i analizą zachowań konsumentów, sprawdzono ponad 4,5 miliarda transakcji dokonanych przez 245 milionów konsumentów w USA. Liczba kas samoobsługowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 10% w ciągu ostatnich pięciu lat i obecnie stanowią ok. 40% kas w amerykańskich sieciach.

Jednym z wniosków jest to, że kupujący, którzy konsekwentnie korzystają zarówno ze stanowisk samoobsługowych, jak i kas z personelem, mają najwyższe wskaźniki retencji, czyli są najbardziej lojalni i wracają do sklepu po kolejne zakupy. W badanym okresie 40% kupujących potwierdziło, że korzysta z obu rodzajów kas i co do zasady wykorzystuje je po równo. Takie osoby zostawiały w sklepie najwięcej pieniędzy i średnio 36 razy robiły tam zakupy.

Wśród 12% ankietowanych kupujących, którzy twierdzili, że korzystają tylko z kas samoobsługowych, padły stwierdzenia, że mają tendencję do wypełniania mniejszych koszyków. Według tworzących badanie oznacza to, że prawdopodobnie kupują np. środki chemiczne czy trwalsze produkty spożywcze w internecie. Co ciekawe, gdy użytkownicy kas samoobsługowych otrzymali kupony promocyjne w formie online, przyczynili się do czterokrotnie większego wzrostu sprzedaży niż ci, którzy korzystali z promocji nieco bardziej ukrytych, np. wskazanych tylko poprzez wywieszkę na półce.

Warto podkreślić, że w USA kasy samoobsługowe najbardziej przyciągają osoby w wieku od 19 do 24 lat, a także urodzone w latach 1928–1945, znane tam jako „ciche pokolenie”. Niemal połowa konsumentów korzysta jednak wyłącznie z tradycyjnych rozwiązań.

– Kasy z obsługą personelu nadal cieszą się popularnością, ale wyniki amerykańskiego badania wskazują, że sklepy spożywcze mogą dotrzeć do większej liczby konsumentów i zaspokoić więcej potrzeb zakupowych, wprowadzając również kasę samoobsługową. Placówki, które oferują tylko jedną metodę zamiast drugiej, mogą zniechęcić klientów z określonych grup do całej sieci sklepów danej marki – komentuje Krzysztof Kozak z Symetrii. I dodaje:

– Zaskakiwać może informacja, że również najstarsze pokolenie chętnie korzysta z takich kas. Jednak tylko pozornie, bo przecież to ta grupa z reguły kupuje mniej, nie chce stać w kolejkach, bo nie ma na to już wystarczająco dużo sił lub ma np. problem ze słuchem utrudniający kontakt z personelem. Dobrze zaprojektowana kasa samoobsługowa odpowiada na takie potrzeby i zapewnia ogólnodostępność. Technologia, która wymaga mniejszego fizycznego zaangażowania pracowników, może zapewnić sklepom duże oszczędności, ale jednocześnie musi zagwarantować kupującym dobre doświadczenia. Innej drogi nie ma – podkreśla Kozak.

