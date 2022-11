– Dzisiaj dostawy w godzinę są jak lampka szampana na Titanicu – mówiła Katarzyna Konkel, CEO Omnisense, podczas wprowadzenia do debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się 8 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Katarzyna Konkel, CEO Omnisense

Tanio: Jak ważna jest niska cena?

– To wątek, którego dziś bardzo trudno uniknąć w myśleniu o wszystkich decyzjach biznesowych. Kwestia presji cenowej, świadomości siły nabywczej naszych klientów to coś, o czym myślimy teraz bardzo intensywnie. Słowo "tanio" budzi negatywne konotacje. Wolimy mówić o "adekwatnej cenie" i dobrej proporcji ceny do jakości, niemniej musimy zmierzyć się z faktem, że przez najbliższe kilkanaście miesięcy "tanio" będzie tym, czego konsumenci będę poszukiwać –mówiła Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Prelegentka omówiła temat "ważnych zakupów" w kontekście raportów GUS. Jak wskazała, istnieją możliwości "potanienia" produktu bez obniżania jego ceny, np. poprzez automatyzacje czy usprawnienie pewnych procesów. Warto pamiętać, że samo "nabywanie" niesie za sobą koszty, np. dotarcia do konkretnego punktu sprzedaży, koszty dostawy czy czasu.

– Powinniście Państwo mocno zoperacjonalizować, co to są "ważne zakupy" dla Waszych klientów. Czy zostaniecie w tym portfelu? Czy wasze produkty, usługi będą się utrzymywały w tej kategorii? – radziła Katarzyna Konkel.

Online: Potrzeby klientów e-commerce

– Sektor fashion i branża beauty wydeptały nam ścieżki, na których nie ma jeszcze całego sektora żywnościowego. Nie ma pozytywnych doświadczeń zakupowych on-linowych, jeśli chodzi o zakup żywności. Kiedyś skupialiśmy się na kreowaniu doświadczeń konsumenckich w przestrzeni fizycznej, teraz widzimy, jak wielka jest potrzeba, aby poprawić doświadczenia konsumenckie w przestrzeni online, żeby zakupy były bardziej angażujące – mówiła CEO Omnisense.

Blisko: Ostania mila

Prelegentka podniosła temat ostatniej mili. Jej zdaniem to najdroższy element całego łańcucha dostaw. Od 41 proc. do 53 proc. ceny dostawy to właśnie ostatnia mila.

– Dzisiaj dostawy w godzinę są jak lampka szampana na Titanicu – stwierdziła Katarzyna Konkel.

Zachęcała do zmiany podejścia w tej kwestii i nieszukania w tym obszarze przewag konkurencyjnych.

– W każdym kryzysie jest szansa na zmiany – dodała.

