Katy Perry w reklamie Pyszne pl. To nie pierwsza muzyczna gwiazda w reklamie platformy

Autor: AK

Data: 18-05-2022, 13:58

Katy Perry wystąpiła w reklamie Pyszne pl. To nie pierwsza gwiazda muzyki, która pojawiła się w reklamie popularnej platformy do zamawiania jedzenia.

Katy Perry pojawiła się w reklamie Pyszne pl. fot. za YouTube

Katy Perry w reklamie Pyszne pl

Pyszne.pl wprowadza nową kampanię reklamową „Czy ktoś powiedział” (ang. „Did Somebody Say”), której głównym motywem jest radość, jaką odczuwamy, gdy pada sugestia, by zamówić coś do jedzenia.

To kontynuacja kampanii z udziałem Snoop Dogga, prowadzonej dotąd w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, gdzie charakterystyczne, łatwe do zapamiętania hasło „Did Somebody Say” zagościło już w języku potocznym i zdobyło szereg wyróżnień marketingowych. Teraz ta formuła trafia na wszystkie rynki, na których działa Just Eat Takeaway.com, spółka macierzysta Pyszne.pl.

Kim jest Katy Perry?

Katy Perry, właściwie Katheryn Elizabeth Hudson to amerykańska piosenkarka muzyki pop, autorka tekstów, aktorka, przedsiębiorca i filantropka oraz ambasadorka dobrej woli UNICEF.

Katy Perry zdobyła popularność zdobyła wydanym w 2008 roku albumem One of the Boys, wypromowanym przez dwa ogólnoświatowe przeboje: „I Kissed a Girl” i „Hot n Cold”.

Od tamtej pory Katy Perry nagrała cztery kolejne albumy. Łącznie płyty piosenkarki sprzedały się w nakładzie ponad 17 mln sztuk na całym świecie

Katy Perry i Peja twarzami Pyszne pl

Katy Perry to nie pierwsza gwiazda muzyki, która pojawiła się w reklamie Pyszne.pl Na początku 2022 roku twarzą kampanii platformy do zamawiania jedzenia został Ryszard Peja.

Poznański raper jako zdeklarowany mięsożerca zachęcał do spróbowania kuchni roślinnej w ramach akcji Veganuary.

Z okazji Veganuary 2022 Pyszne.pl mierzyło się ze stereotypami dotyczącymi kuchni roślinnej, łącząc siły z rozpoznawalnymi postaciami polskiego show biznesu. W akcji uczestniczył między innymi Peja, stojący na czele VeGangu, do którego przystępują także Maria Winiarska, Red Lipstick Monster, Chujowa Pani Domu i Andrzej Wrona. Na znak poparcia dla inicjatywy, ambasadorowie pokazują na swoich ciałach podobne tatuaże, polecają ulubione dania i zachęcają do dołączenia.