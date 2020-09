Kaufland członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wspólne cele strategiczne zostały ogłoszone 10 września br. Tego dnia Polski Pakt Plastikowy oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. W kolejnych latach członkowie porozumienia będą promować rozwiązania zmierzające do realizacji celów Paktu oraz zachęcać inne firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie.

Kaufland w walce z plastikiem

Jednym z członków Polskiego Paktu Plastikowego jest sieć Kaufland Polska, która od 2018 r. realizuje międzynarodową strategię Grupy Schwarz REset Plastic. Zgodnie z jej założeniem do 2025 r. zużycie tworzyw sztucznych zostanie zredukowane o co najmniej 20%, a 100% opakowań w marek własnych w jak największym stopniu będą nadawały się do recyklingu.

Wśród rozwiązań, które przyczyniły się do redukcji zużycia plastiku, wymienić należy m.in. wielorazowe woreczki na owoce i warzywa czy też zastąpienie jednorazowych toreb zakupowych torbami wielorazowego użytku. Sieć modyfikuje także opakowania marek własnych, m.in. eliminując tworzywo sztuczne tam, gdzie to możliwe lub optymalizując je w taki sposób, aby mogły być ponownie wykorzystane. Przykładem tego jest rezygnacja z wieczek przy napojach marki własnej K-to go, zastosowanie recyklatu w butelce oleju słonecznikowego marki K-Classic czy też zastąpienie czarnego plastiku tworzywem o większym stopniu recyklingowalności w środkach czystości marki K-Classic.

Przystępując do Polskiego Paktu Plastikowego, Kaufland wniesie swoje dotychczasowe doświadczenie w walce z plastikiem oraz będzie podejmował kolejne działania w trosce o środowisko.