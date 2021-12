Kaufland dementuje zarzuty o niskich zarobkach i mobbingu

Stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianym przez przedstawicieli Związku Zawodowego „Zmiana – Jedność Pracownicza” stwierdzeniom, które są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Kaufland jako pracodawcy - napisał w specjalnym oświadczeniu Kaufland.

Płace w naszej sieci są jednymi z najwyższych w branży - zapewnia Kaufland; fot. shutterstock

6 grudnia Związek „Jedność Pracownicza" zamierza przeprowadzić pod centralą Kauflandu protest pod hasłem "Dość wyzysku w Kauflandzie". - Głównym założeniem protestu jest podkreślenie niskich wynagrodzeń i dużej skali mobbingu w sklepach i centrach dystrybucyjnych - podaje związek.

Kaufland dementuje

- Zadowolenie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zatrudnionym w naszej sieci gwarantować atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie oraz bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Nie tolerujemy zachowań naruszających prawa pracownicze i konsekwentnie realizujemy Wewnętrzną Politykę Zapobiegania Niepożądanym Zjawiskom w Miejscu Pracy. Tym samym stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianym przez przedstawicieli Związku Zawodowego „Zmiana – Jedność Pracownicza” (dalej jako ZZ „Zmiana”) stwierdzeniom, które są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Kaufland jako pracodawcy - napisał w specjalnym oświadczeniu Kaufland.

Płace w Kaufland

- Płace w naszej sieci są jednymi z najwyższych w branży - zapewnia sieć.

Dodaje, że pomimo pandemii i wzrastających kosztów operacyjnych niezmiennie gwarantuje pracownikom stabilne zatrudnienie i podwyżki wynagrodzeń.

- Doceniamy i wyrażamy uznanie za wykonywaną pracę, o czym świadczy m.in. premia, jaką dwukrotnie przyznaliśmy pracownikom w dobie pandemii. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zatrudnionych i wsłuchujemy się w ich potrzeby. Wprowadziliśmy m.in. Kafeterię MyBenefit, która pozwala na wybór benefitów zgodnie z preferencjami pracowników (m.in. karta MultiSport, vouchery czy zniżki do realizacji w licznych sklepach). Nasi pracownicy są objęci prywatną opieką medyczną, z której na preferencyjnych warunkach mogą korzystać także partnerzy i członkowie ich rodzin. Jako sieć zapewniamy nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżki na studia czy wyprawkę dla maluszka dla każdego pracownika, który został rodzicem. Doświadczona kadra ma także możliwość skorzystania z dłuższego 3-miesięcznego urlopu - zapewnia Kaufland.

Kaufland: Sprzeciwiamy dyskryminacji

- Wszyscy pracownicy Kaufland pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek dyskryminacji. Kobiety, które po urodzeniu dziecka, wracają do pracy, mają niezmienione warunki zatrudnienia, możliwie elastyczny grafik dostosowany do ich potrzeb, wyprawkę dla maluszka, a także możliwość objęcia dziecka prywatną opieką medyczną. Wynagrodzenie w sieci Kaufland zależne jest wyłącznie od doświadczenia i kwalifikacji. Obsada w sklepach i centrach dystrybucyjnych jest planowana i na bieżąco monitorowana przez kadrę zarządzającą. W razie potrzeby rekrutowani są dodatkowi pracownicy. Mimo iż usługi pocztowe były wprowadzane sukcesywnie do naszych sklepów od 2019 r., Kaufland dopiero w tym roku – jako jeden z ostatnich uczestników rynku – podjął decyzję o otwarciu sklepów w niedziele niehandlowe. Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim działaniem konkurencji oraz ryzykiem utraty klientów, która w konsekwencji mogłaby wpłynąć negatywnie także na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy - dodaje firma.

Wewnętrzną Politykę Zapobiegania Niepożądanym Zjawiskom w Miejscu Pracy

Jak podano, spółka nie toleruje żadnych zachowań naruszających prawa pracownicze i konsekwentnie realizuje Wewnętrzną Politykę Zapobiegania Niepożądanym Zjawiskom w Miejscu Pracy.

- Atmosfera współpracy oparta na szacunku jest podstawową wartością zarządzania w naszej firmie. Aby zapobiegać czy też szybko rozpoznać występowanie niepożądanych zjawisk w miejscu pracy, powołaliśmy specjalne stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, który jest bezstronny i gwarantuje każdemu, kto ma uwagi dotyczące atmosfery w miejscu pracy, pełną anonimowość. W przypadku zgłoszenia dotyczącego mobbingu powołujemy specjalną komisję, która dokładnie analizuje każdy przypadek. Polityka, którą realizujemy, gwarantuje udział w komisji antymobbingowej zarówno związkom zawodowym, jak i przedstawicielom załogi. Jeżeli doszło do naruszeń zasad zarządzania w naszej firmie, każdorazowo wyciągane są odpowiednie konsekwencje. Motyw mobbingu jest często wykorzystywany w komunikatach rozpowszechnianych przez ZZ „Zmiana”. Warto jednak podkreślić, że do dnia 29.11.2021 r. przedstawiciele Związku Zawodowego nie wnieśli żadnej oficjalnej skargi dot. mobbingu. Dnia wczorajszego wpłynęło do nas pierwsze zawiadomienie w tej sprawie, które zostanie niezwłocznie przeanalizowane - zapewnia firma.

- Dementujemy także informację jakoby zarząd sieci zignorował kwestie poruszane w piśmie wystosowanym przez Związkowców ZZ „Zmiana”. Ze względu na sytuację pandemiczną zaproponowaliśmy spotkanie w pierwszym dostępnym terminie w formule online. Niestety ZZ „Zmiana” nie przyjął naszej propozycji i rozpoczął działania nawołujące do organizacji manifestu. Mając na uwadze fakt, iż sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się, apelujemy o zaniechanie zgromadzeń i przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego. Zachęcamy przedstawicieli Związku Zawodowego „Zmiana – Jedność Pracownicza” (dalej jako ZZ „Zmiana”) do przyjęcia naszego zaproszenia do rozmowy w atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku - podsumowano w oświadczeniu.