Kaufland dołącza do programu Karta Dużej Rodziny

Od 27 sierpnia br. klienci posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać w sklepach Kaufland bon do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Za każde wydane 100 zł (kwota ta nie uwzględnia zakupu alkoholu, papierosów, artykułów medycznych, odżywek dla niemowląt, voucherów i kart podarunkowych) osobom uprawnionym będzie przysługiwać bon w wysokości 5 zł. Aby go odebrać, wystarczy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta wraz z paragonem oraz Kartą Dużej Rodziny. Za jednorazowe zakupy klienci będą mogli otrzymać do 5 bonów, a w ciągu miesiącu maksymalnie 10 bonów na jedną kartę. Tym samym miesięcznie rodziny będą mogły zaoszczędzić nawet 50 zł.

– Posiadanie dużej rodziny to z jednej strony źródło ogromnej radości, a z drugiej wielkie wyzwanie chociażby związane z planowaniem domowego budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy jest dla rodzin na wagę złota, dlatego dbamy o to, aby klienci znaleźli u nas szeroki wybór produktów o wysokiej jakości oraz w korzystnej cenie. Mamy nadzieję, że premiowana w sklepach Kaufland Karta Dużej Rodziny pozwoli im dodatkowo zaspokoić potrzeby przy mniejszym nakładzie finansowym i jeszcze bardziej cieszyć się zakupami w naszej sieci – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland.

W asortymencie sklepów Kaufland klienci mogą znaleźć od kilkunastu tysięcy produktów, w tym artykuły świeże, takie jak owoce i warzywa, mięso i wędliny, a także artykuły gospodarstwa domowego czy tekstylia. Z myślą o rodzinach Kaufland rozwija także asortyment marek własnych. W portfolio sieci można znaleźć m.in. markę Bevola obejmującą artykuły do higieny i pielęgnacji dla całej rodziny, ubranka dla dzieci marki Kuniboo czy Hip&Hopps, tekstylia dla mężczyzn marki Townland czy dla kobiet marki Oyanda.

