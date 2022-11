Sieć sklepów Kaufland dołączyła do grona przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Kaufland w gronie przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan

Kaufland działa w Polsce od 2001 roku. Sieć należy do grona największych pracodawców w Polsce – w 238 sklepach, trzech centrach logistycznych oraz siedzibie głównej Kaufland zatrudnia ponad 15 000 osób. Roczne przychody spółki wynoszą ok. 12 mld. zł. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. Spółka jest częścią Grupy Schwarz, która pod względem generowanych przychodów jest największym przedsiębiorstwem z branży handlu detalicznego w Europie i czwartym co do wielkości na świecie. Teraz sieć dołączyła do grona przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Będąc kluczowym przedstawicielem branży handlowej i pracodawców w Polsce chcemy współtworzyć zasady korzystne nie tylko z perspektywy biznesowej, ale także społecznej. Zaangażowanie w Konfederacji Lewiatan pozwoli nam zacieśnić współpracę z uczestnikami rynku i wypracować rozwiązania uwzględniające interesy różnych stron, co stanowi dla nas podstawę odpowiedzialnego biznesu – mówi Marcin Łojewski, członek zarządu w Kaufland Polska.

