Kaufland edukuje na temat niemarnowania żywności

Autor: oprac. JS

Data: 19-09-2022, 15:53

Od września do listopada przeszkoleni pracownicy firmy Kaufland poprowadzą cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci z wrocławskich szkół podstawowych, uczęszczających do klas 1–3. Tematem tegorocznych warsztatów będzie zapobieganie marnowaniu żywności. To już druga edycja akcji „EKO od dziecka”.

Kaufland pokazuje najmłodszym jak nie marnować żywności. / fot. PAP/ Katerina Sulova